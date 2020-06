YouTube invertirá $ 100 millones en impulsar voces afroamericanas

El primer proyecto de esta iniciativa de YouTube es Bear Witness, Take Action, que tendrá como presentadores a Keke Palmer y Common y que se emitirá este sábado 13 de junio.

Por: EFE 07:00 PM / 11/06/2020

YouTube anunció este jueves 11-J que va a invertir 100 millones de dólares en un fondo especial para impulsar y respaldar las voces afroamericanas en su plataforma.



"Apoyo el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) y creo que es imperativo que ayudemos a amplificar las voces afroamericanas y continuar la conversación sobre el cambio significativo y la justicia racial", dijo hoy Susanne Daniels, directora global de contenido original de YouTube, en un comunicado de prensa.



"YouTube tiene una capacidad única para unir a creadores, artistas y voces poderosas dentro de la comunidad afroamericana para alentar al mundo a ponerse de pie y defender la justicia racial", añadió.



El primer proyecto de esta iniciativa de YouTube es Bear Witness, Take Action, que tendrá como presentadores a Keke Palmer y Common y que se emitirá este sábado 13 de junio a las 15.00 hora local de Los Ángeles (22.00 GMT)



Este espacio televisivo de 90 minutos de duración será "una conversación con el objetivo de unir e inspirar a la comunidad global de la plataforma a tomar acción por la justicia racial".



"Bear Witness, Take Action" contará con mesas redondas y homenajes musicales de la mano de invitados como John Legend, Sterling K. Brown, Roxane Gay, Carmelo Anthony, Wilmer Valderrama y Alicia Garza, entre muchos otros.



"El asesinato de George Floyd, y los de Breonna Taylor y Ahmaud Arbery, ha llevado a protestas sin precedentes por la justicia racial en todas las partes de nuestra nación, y en todo el mundo. Y se inició en parte porque la joven de 17 años Darnella Frazier, con valentía, grabó el vídeo que nos ha obligado a hacer frente a lo que estábamos viendo y nombrarlo", explicó Malika Saada Saar, que es la líder del impacto social de derechos humanos en YouTube.



"El video puede ser una poderosa herramienta de derechos humanos, ya que dar testimonio de la injusticia y 'Bear Witness, Take Action' será parte de esa esperanza y un llamado urgente al cambio", agregó.