Yalitza Aparicio: Escucho reguetón y soy fanática de Karol G

Por: EFE 04:16 PM / 17/11/2020

Yalitza Aparicio, quien será este jueves 19-N una de las presentadoras de la gala de los Latin Grammy, se mostró muy ilusionada por su primera vez como presentadora y aseguró que, aunque le gustan muchos géneros musicales, cuando está sola, es más de reguetón.







"Soy de todo tipo de música, dependiendo de la fiesta. Para estar sola soy de reguetón, porque me pone alegre y puedo disfrutar mis actividades sin que me cueste", explicó en conferencia de prensa.







En la fiesta de la música latina, Aparicio compartirá pantalla con artistas que están en boca de todos como Bad Bunny, J Balvin, Ricky Martin o Anitta, músicos que admira y con los que estaría encantada de tomarse una foto, pero confesó que tiene una favorita.







"Tengo muchos favoritos, le comentaba al equipo que como fanática me pondría a tomarme fotos con todos, pero una de las personas que más me emociona escuchar es Karol G. Soy fanática de sus canciones", detalló.







Para la mexicana, esta es una oportunidad de formarse y aprender en un campo que nunca antes había explorado pero para el que está tomando los consejos de quienes serán sus compañeros en la entrega de premios: Carlos Rivera y Ana Brenda Contreras.







"He estado viendo videos de diferentes eventos donde hacen este tipo de cosas, trato de preguntarle a gente que ya lo ha hecho y a mis compañeros y a resolver mis dudas en general. Saber todas esas cosas me van a ayudar a relajarme", contó.







Además, enfrentarse a su primera vez como presentadora en un evento de la magnitud de los Latin Grammy, no parece asustarla, sino más bien, dijo, le resulta estimulante y se enfrenta a ello consciente de lo que logró hasta el momento.







"Para mí como actriz es increíble tener otra oportunidad de experimentar más y conocer otras capacidades que pueda tener. Antes ni siquiera hablaba ante las cámaras, también implica abrir los ojos al resto del mundo y que vean que sí hay estas oportunidades. Voy a dar todo lo que tengo", indicó.







En 2019, la mexicana de ascendencia indígena fue nominada por su papel en la cinta de Alfonso Cuarón --Roma-- (2018), cuyo personaje, Cleo, una niñera que cuidaba a los hijos de una familia de clase media, dio la vuelta al mundo e incentivó a la industria cinematográfica y al público a abrir un poco más las puertas a la diversidad.







Después del éxito de la película, Aparicio se embarcó en múltiples proyectos y se convirtió en la primera mujer de ascendencia indígena en aparecer en la primera página de Vogue, entre otras revistas, además de participar en conferencias sobre igualdad y firmar como columnista en el New York Times.







En todas estas experiencias busca dibujar la senda para que otros jóvenes que vengan detrás no tengan que sufrir lo que ella y muchos antes sufrieron y sepan que pueden conseguir sus propósitos.







"Me siento muy contenta de mis nombramientos y proyectos. Lo importante es siempre ir andando, tener la frente en alto dando tu máximo esfuerzo. No quiero que la persona que vaya a llegar a este punto pase por las cosas que yo pasé, como discriminación, malos comentarios o desconfianza", detalló.







Sin embargo, a pesar de las cientos de experiencias que ha podido vivir desde 2018 y las que vendrán, la mexicana aseguró que nunca dejará de ser maestra, profesión a la que dedicaba antes de que Cuarón la seleccionase para su película."







"Nunca lo voy a dejar, porque una maestra es alguien que comparte conocimientos con los demás y se emociona con que alguien sobresalga. Va a ser lo que siempre me va a caracterizar", terminó.







La edición 21 de los Latin Grammy se celebrará el jueves en formato virtual por causa de la pandemia del coronavirus, en una gala en la que se contará con las actuaciones de Pitbull, Sebastián Yatra, Ricardo Montaner, Calibre 50, Bad Bunny, Pedro Capó, Alejandro Fernández, Karol G, Los Tigres del Norte, Christian Nodal y Marc Anthony, entre otros.







El evento será emitido por la cadena hispana Univisión, Televisa y el canal de cable TNT, y la edición de este año tiene el lema La música nos humaniza.