William Levy cumple 40 años sin Hollywood y regresando a las telenovelas

Por: EFE 11:54 AM / 29/08/2020

El artista cubano William Levy cumple este sábado 29 de agosto 40 años desilusionado de Hollywood y de regreso a las telenovelas, el género que le dio la fama internacional y que lo convirtió en uno de los galanes más cotizados de América Latina y Estados Unidos.



“Llega un momento en el que uno tiene que aceptar las cosas. En Hollywood no están listos para entender que los latinos no cabemos dentro de ninguna cajita”, dijo Levy a Efe a finales del año pasado, cuando lanzó su primer restaurante en las afueras de Miami, la ciudad estadounidense a la que llegó como refugiado a los 16 años.



“Me decían que era demasiado rubio para ser latino, demasiado latino para ser americano. Sí, hay más oportunidades, pero son para los que tienen un aspecto que responde a los estereotipos existentes”, indicó el artista, quien decidió poner en pausa sus sueños de ser una estrella de cine mundial y se estrenó como productor de filmes latinoamericanos.



La decisión fue influenciada por su llegada a las cuatro décadas. “Llega un momento en el que uno tiene que decidir qué quiere en la vida y yo me di cuenta de que prefería enfocarme en los míos”, agregó Levy, quien explicó que su principal meta profesional actual es hacer cosas “delante y detrás de las cámaras" que enriquezcan la vida de su gente.



Para eso puso en macha la productora William Levy Entertainment, que ya presentó la película Killing Sarai -en el mismo cine en el que se refugiaba cuando estaba recién llegado de Cuba- y prepara una versión del thriller en serie. También está en etapa de preproducción de la comedia The Last Canadian Virgins.



Café del siglo XXI



La última telenovela que hizo William Levy fue La Tempestad en 2013. El actor había dejado claro en múltiples declaraciones que aunque estaba “agradecido” a ese tipo de producciones, no estaba interesado en ser un galán más.



Eso, a pesar de que sus primeros pinitos artísticos fueron en 2003, como participante de la segunda temporada del reality Protagonistas de novela, en la cadena Telemundo. Después de algunos personajes secundarios en producciones grabadas en Miami, Levy se convirtió en uno de los "queriditos" de Televisa en México.



Entre 2008 y 2011 protagonizó “Cuidado con el ángel” con Maite Perroni, “Sortilegio” con Jacqueline Bracamontes y “Triunfo del amor” con Liliana Abud.



“The Single Moms Club”, “Addicted” y “Resident Evil: The Final Chapter” fueron algunos de los proyectos que hizo en Hollywood.



Su retorno al género viene cortesía de una nueva versión de la legendaria Café con aroma de mujer, la telenovela que impulsó las carreras de la colombiana Margarita Rosa de Francisco y el estadounidense Guy Ecker.



Levy no ha dado declaraciones sobre el icónico personaje de Sebastián, aunque se espera que viaje a Colombia en las próximas semanas para comenzar las grabaciones y compartir carteles con Carmen Villalobos y Laura Londoño.



Un hombre de familia



En “Protagonistas de novela” el artista también conoció a la mujer que con altas y bajas sigue siendo su pareja, la actriz y modelo mexicana Elizabeth Gutiérrez, quien es la madre de sus dos hijos: Christopher de 14 años y Kailey de 10.



Los cuatro se mudaron al principio de la pandemia a la casa de sus sueños, que mandaron a hacer especialmente para ellos. De vez en cuando se asoma a la plataforma social TikTok haciendo retos con sus hijos y enseña en Instagram videos de su vida.



Sus fans esperan que este sábado tanto él como sus familiares y amigos suban a las redes imágenes de la celebración, que con pandemia o no, seguro que tendrá lugar.