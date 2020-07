Will Smith y Antoine Fuqua llevarán su cinta sobre la esclavitud a Apple

La película, basada en una historia real, se estrenará en los cines y poco después llegará a Apple TV+.

Por: EFE 10:00 AM / 04/07/2020

El actor Will Smith y el director Antoine Fuqua han llegado a un acuerdo con Apple para que el gigante de la manzana se quede con "Emancipation", una cinta sobre la esclavitud en Estados Unidos enmarcada en la Guerra de la Secesión (1861-1865).



El portal Deadline aseguró el miércoles 1-J que Apple compró este proyecto por una cifra récord de 105 millones de dólares tras una dura pugna (especialmente con Warner Bros.) dentro del mercado virtual de Cannes (Marché du Film).



La película, basada en una historia real, se estrenará en los cines y poco después llegará a Apple TV+.



Smith, nominado en dos ocasiones al Óscar y considerado como una de las estrellas en Hollywood más populares, interpretará a Gordon, un esclavo en los estados sureños (la Confederación) que en la Guerra de la Secesión defendían la esclavitud contra los territorios del norte.



"Emancipation" relatará el intento de Gordon por escapar de los esclavistas blancos sureños para alcanzar los dominios de la Unión en el norte y unirse a su ejército.



La historia de Gordon, también conocido como "Peter azotado", se hizo muy famosa por una terrible fotografía en las que aparecía su espalda llena de heridas y cicatrices provocadas por los latigazos, una muestra evidente de la crueldad en los estados sureños contra los afroamericanos.



"Fue la primera imagen viral de la brutalidad de la esclavitud que el mundo vio", apuntó Fuqua, director de películas como "Training Day" (2001).



"No puedes arreglar el pasado, pero puedes recordarle a la gente el pasado y creo que tenemos que hacerlo de un modo preciso y real", añadió.



Willam N. Collage firmará el guion de esta película cuyo rodaje, si la pandemia del coronavirus lo permite, empezará a comienzos de 2021.



Tras su entrada en el "streaming" con Apple TV+, Apple se está mostrando cada vez más activa en el mundo del cine y recientemente compró "Greyhound", que protagonizó y escribió Tom Hanks; y también llegó a un acuerdo con Paramount para abordar conjuntamente "Killers of the Flower Moon", la nueva película de Martin Scorsese y que contará como protagonistas con Leonardo DiCaprio y Robert de Niro.