Will Smith será presentador de TV en la nueva plataforma Quibi

Por: EFE 05:29 PM / 02/04/2020

Will Smith presentará su propio programa televisivo, en clave cómica y en colaboración con humoristas veteranos, desde Las Vegas (Nevada, EE.UU.), ciudad que será la sede del formato producido para la nueva plataforma de "streaming" Quibi.



Se trata del último fichaje del nuevo servicio de contenidos que, bajo la marca Quibi, emitirá series y programas de breve duración y contará desde su lanzamiento con formatos protagonizados por estrellas como Demi Lovato, Jennifer López, Kristen Bell, Tracy Morgan y Alex Rodríguez.



El programa de Will Smith, en concreto, se llamará This Joka y en sus 16 episodios invitará a comediantes "prometedores y veteranos" para "explorar la naturaleza de la comedia y su capacidad única de unir a las personas", adelantó este jueves en exclusiva el medio especializado Deadline.



Grabada principalmente en Las Vegas, la serie incluirá monólogos ante el público, entrevistas y reportajes en los que se visitarán los escenarios entre bastidores de otros espectáculos característicos de la ciudad del ocio y el juego emblemática de Estados Unidos.



Además de presentarlo, Smith también será el productor de este formato a través de su propia compañía Westbrook Studios, fundada por el actor y su mujer Jada Pinkett Smith.



Los humoristas que participarán en el programa son Baron Vaughn, Megan Gailey, Punkie Johnson, Sean Patton, Rosebud Baker, Shane Torres, Clayton English, Christi Chiello y Vanessa Gonzalez, entre otros.



Quibi es una futura plataforma de "streaming" pensada para dispositivos móviles, con contenidos de corta duración, que se lanzará el 6 de abril de 2020.



Entre otros programas, su catálogo incluye una nueva serie de la actriz británica Sophie Turner, que alcanzó la fama interpretando a Sansa Stark en "Game of Thrones", y que protagonizará junto al estadounidense Corey Hawkins ("Survive").



Las estrellas Jennifer López, Kristen Bell, Tracy Morgan y Alex Rodríguez participarán en otro formato llamado "Thanks a Million", un concurso de telerrealidad que repartirá un millón de dólares.



También Demi Lovato se estrenará como presentadora de otro programa de televisión en el que entrevistará a famosos y expertos en diferentes temas bajo el título "Pillow Talk".