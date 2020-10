Will Smith se ríe de su meme: "No estaba llorando"

"Bebo tanto café que me deshidrato y los ojos se me ponen acuosos", explicó el actor.

Por: Agencias 02:08 PM / 07/10/2020

Finalmente Will Smith decidió hablar sobre el meme viral que parece mostrarlo llorando. En medio de bromas, y quitándole peso al asunto, el actor dijo que su imagen llorosa es culpa de la cafeína.



En julio, Will y su esposa Jada Pinkett Smith se sentaron a hablar sobre el escándalo surgido por el romance de su mujer con el rapero August Alsina, de 27 años.

Lo hicieron en forma abierta y sincera ante las cámaras del talk show que conduce ella, The Red Table Talk.

Durante una toma en particular, Will parece estar abatido por las confesiones de Jada Pinkett Smith; luce con el rostro contraído y los ojos aparentemente lacrimógenos.

Los fanáticos inmediatamente crearon una gran cantidad de memes con la reacción del popular actor.

Pero Smith ha demostrado ahora que él mismo es capaz de tomarse con buen humor todo aquello.

En una entrevista reciente, aseguró que encontró divertidos todos esos memes sobre su supuesta cara de dolor. También quiso aclarar que no estaba llorando en ese momento.

"No estoy triste, no estoy llorando", dijo. "Creo que porque bebo tanto café me deshidrato y me lloran los ojos. Sé que la gente piensa que estoy llorando todo el tiempo, pero no es así", explicó.

El actor, famoso por la serie El Príncipe de Bel Air, también reveló que su esposa y él filmaron aquella famosa charla a medianoche y de forma un tanto apresurada porque al día siguiente tenían que coger un vuelo a Bahamas.

"Deberíamos haberlo grabado de nuevo", apuntó Jada, también presente en la entrevista. "Al final, todo el mundo estaba en plan: 'Pobre Will", reconoció el actor entre risas, demostrando, una vez más, que el mejor antídoto para quitarle peso a las cosas es saber reírse de uno mismo.