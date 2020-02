Whitney Houston vuelve a los escenarios en forma de holograma

El programa, que fue concebido por primera vez hace cinco años, utilizó un doble de cuerpo junto con cientos de horas de actuaciones en Houston.

Por: AP 09:00 AM / 19/02/2020

Whitney Houston está a punto de aparecer nuevamente en el escenario del concierto.

Ocho años después de su muerte, un holográfico Houston se embarcará en una gira europea que comienza en Inglaterra el 25 de febrero y se extiende hasta principios de abril, y se espera que sigan las fechas en Estados Unidos.

"Ahora es el momento adecuado", dijo Pat Houston, cuñada de la cantante, ex gerente y ejecutora de su patrimonio, que está produciendo el programa en colaboración con BASE Hologram. "En el espíritu de Whitney, sé que estamos haciendo todo lo correcto en este momento".

La semana pasada, unas pocas docenas de miembros de los medios de comunicación tuvieron un anticipo de ensayo general en Burbank, California, sobre la mayor parte de "An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour", que presenta un Houston proyectado en una malla casi invisible en un escenario con bailarines reales y una banda de respaldo en vivo.



El set de conciertos incluye la mayoría de sus grandes éxitos: "How Will I Know", "Saving All My Love For You", "I Will Always Love You", junto con algunas rarezas inesperadas, incluida una versión de "Higher Love" de Steve Winwood. que Houston registró por primera vez hace tres décadas.

El programa, que fue concebido por primera vez hace cinco años, utilizó un doble de cuerpo junto con cientos de horas de actuaciones en Houston y una amplia síntesis de CGI.

"Creamos el holograma de la misma manera que lo hicieron con Carrie Fisher en la película 'Star Wars' 'Rogue One'", dijo Marty Tudor, CEO de BASE Hologram, que previamente ha revivido versiones de cantantes muertos como Roy Orbison y Maria Callas. "Es largo, tedioso, es un proceso grande y complicado, pero creo que funcionó".

La ambiciosa actuación es la modesta creación de la propia Whitney Houston, en al menos un aspecto.

Durante su última gira europea, tuvo una sección "desconectada" de su programa, con una banda despojada y una fanfarria mínima. A Houston le gustó tanto que poco antes de su muerte a los 48 años en la víspera de los Premios Grammy 2012, expresó su deseo de algún día hacer una gira completa de esa manera.

Ese concepto se convirtió en el modelo para el concierto de hologramas.

"Esto es algo que ella quería hacer", dijo Pat Houston después de la vista previa de los medios del programa. “Me emociona mucho ver esto, porque es muy, muy cerca de lo que ella quería. Lo único que falta es ella, físicamente.

En la primera aparición, está claro cuán lejos ha llegado la tecnología holográfica desde iteraciones anteriores como la temporada holográfica de Tupac con Snoop Dogg en Coachella en 2012, con poca de la parpadeante realidad que el público espera. La apariencia de Houston en un vestido dorado parece mágicamente realista.

Los límites son más evidentes a medida que avanza el concierto, con el haz de proyección visible y los movimientos de Houston mínimos, pero es poco probable que esas deficiencias molesten a los fanáticos incondicionales que es probable que dibuje la gira.

Houston nunca fue una de las coreografías elaboradas o movimientos llamativos de todos modos, y sus pequeños gestos: una mandíbula temblorosa en notas de larga duración, dedos agitados para florituras vocales, todos son capturados aquí.

"Whitney no bailaba mucho, pero cuando hizo sus pequeños movimientos, eran tan perfectamente Whitney", dijo Fatima Robinson, quien coreografió el espectáculo. “Estudiamos mucho su comportamiento en sus videos. Estudiaríamos sus movimientos y encontraríamos los mejores momentos en algunos de los videos en vivo que realmente la encarnan ”.

El espectáculo todavía presenta mucho baile, a través de cuatro bailarines de respaldo y dos cantantes de respaldo en movimiento, todos los cuales ocasionalmente interactúan con el holograma.

Pero Houston prefirió dejar que su voz hiciera el trabajo, y esa parte del espectáculo funciona a la perfección, a través de una combinación de tomas de estudio y presentaciones en vivo. Los oyentes cercanos pueden pensar que están escuchando la versión del álbum de un éxito antes de que se desvíe hacia momentos aparentemente espontáneos que le dan una sensación en vivo.

El equipo de sonido también encontró momentos de golpeteo entre canciones de Houston que fueron lo suficientemente eternos para usar en el nuevo espectáculo.

"Que Dios te bendiga y te guarde, y oremos por la paz, y oremos por la respuesta", dice hacia el final del set.

La producción puede ser más efectiva cuando abarca sus posibilidades holográficas, incluido el hecho de que Houston pululara en una lluvia brillante de chispas doradas durante la culminante presentación de "I Will Always Love You".

Vestir el holograma de Houston proporcionó su propio conjunto de problemas y posibilidades.

"Lo primero es que no se puede hacer negro", dijo Timothy Snell, quien supervisó el vestuario para el espectáculo, con un jadeo simulado. “Y el negro y los destellos son tu primera opción. Pero a Whitney también le encantaba el color.

Junto con el vestido dorado, sus atuendos incluyen un mono naranja brillante y un abrigo rosado con flores hasta el suelo.

"Le gustaba verse sofisticada y atemporal", dijo Snell. "Y esas miradas atemporales realmente aparecen aquí".