"Voy a votar a Biden porque lo que ha pasado con Trump ha sido muy fuerte"

La estrella del cine Edward James Olmos cuestiona al Mandatario estadounidense.

Por: EFE 04:21 PM / 02/05/2020

Hay pocas leyendas hispanas en Hollywood a la altura de Edward James Olmos, quien, mientras ultima la edición virtual del Festival de Cine Latino de Los Ángeles (Laliff), dijo a Efe que votará a Joe Biden en las elecciones de EE UU, ya que Donald Trump "no merece el respeto de la humanidad".



"Está difícil (para los latinos en EE UU). Siempre ha estado difícil aquí porque hay una discriminación y prejuicios que pegan muy fuerte. Lo hemos visto políticamente, es muy difícil ahorita", apuntó el actor.



"Por eso le digo a toda la gente que si pueden registrarse, que lo hagan y que voten este año. Va a ser muy importante. Yo voy a votar por (el virtual aspirante demócrata) Joe Biden. No les digo a ustedes a quién tienen que votar, pero yo voy a votar a Biden porque lo que ha pasado con (el presidente) Donald Trump ha sido muy fuerte (...). Para mí, es una persona que de veras no merece el respeto de la humanidad", aseguró.



Conocido tanto por su longeva carrera como por su activismo en defensa de los latinos, Olmos (Los Ángeles, EE UU, 1947) es el fundador de Laliff un festival que, debido a la crisis del coronavirus que mantiene todos los cines cerrados, se celebrará este año en internet y de forma gratuita del 5 al 31 de mayo.



"Me da mucho gusto que tengamos la clase de oportunidad de hablar juntos sin estar en el mismo lugar. La gente nos va a escuchar por la tecnología que tenemos hoy en día. Con eso podemos tener algo muy especial: gente de todo el mundo que pueda verlo", explicó.



Laliff Connect es el título de esta edición tan singular y en modo remoto del evento que incluirá, según detalló Olmos, "documentales, largometrajes, cortometrajes, series de televisión, animación y música".



Entre las cintas seleccionadas figuran "El último balsero", de Carlos Rafael Betancourt y Oscar Ernesto Ortega; "Paper Children", de Alexandra Codina; o "Ella es Cristina", de Gonzalo Mata.



Laliff Connect también incluirá algunas clases magistrales sobre animación en el cine, música para la gran pantalla, o diseño de sonido.



Olmos lamentó que este año el festival no pueda acudir al Chinese Theatre, el icónico cine en el corazón del Paseo de la Fama de Hollywood que funciona como sede del festival, pero aseguró que en este Laliff Connect hay mucho talento joven "que merece que la gente lo conozca".



Nominado al Óscar por "Stand and Deliver" (1988) y con una extensa carrera que incluye cintas como "Blade Runner" (1982) y "Selena" (1997) junto a series como "Miami Vice" o "Battlestar Galactica", el artista se mostró muy preocupado por el coronavirus, una crisis que le ha tocado muy de cerca.



"El martes perdimos al doctor Salvador Olmos, mi primo hermano. Un doctor increíble que trabajaba en Sonora (México). Murió el martes y su esposa murió seis días antes. Y dos de sus tres hijos tienen el virus también", dijo.



Olmos destacó en este sentido que minorías como los latinos, que hacen en EE.UU. "una contribución formidable e increíble", se están viendo más afectadas por el COVID-19 debido a las desigualdades socioeconómicas del país.



"Estamos en medio de una pandemia y todavía estamos trabajando", resumió.



No obstante, Olmos se mostró también esperanzado y ensalzó iniciativas "muy especiales" que están surgiendo estos días como respuesta al confinamiento.



Así, mencionó una relacionada con Youth Cinema Project (YCP), un programa impulsado por Laliff que enseña los secretos del cine a niños y adolescentes californianos, sobre todo de origen latino.



Cada año, los jóvenes que participan en el programa aprenden en las aulas cómo se hace una película: desde la escritura del guion hasta el rodaje y montaje de la cinta.



Pero, debido al coronavirus, los proyectos de YCP en 2020 no se pudieron grabar.



Para solucionarlo, actores latinos de series como "Narcos: México", "Vida", "Gentefied", "Mayans M.C." o "One Day at A Time" se han ofrecido para varias sesiones de "streaming" en las que están leyendo en directo los guiones de YCP.



Olmos se mostró muy orgulloso de la evolución de YCP y dijo que su objetivo no es tanto que los jóvenes se conviertan en genios del cine como que sean "personas que quieran aprender cosas nuevas toda su vida".