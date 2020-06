Viviré con más ganas y en un año puedo bailar champeta: Daniella Álvarez

La exmiss Colombia dijo: "Mi familia no sabía que yo era así de fuerte, me dicen que soy una extraterrestre”.

Por: Agencias 03:00 PM / 17/06/2020

Una guerrera, una heroína. Así definen los colombianos a la exmiss Daniella Álvarez, protagonista de una historia de vida que ha inspirado a miles. La joven, quien fue Señorita Colombia en 2011, fue entrevistada por el espacio radial Mañanas BLU y habló de su lucha y su fortaleza tras la amputación de su pierna izquierda el fin de semana pasado.

Daniella tiene 32 años y dice dijo que su única intención hoy por hoy es vivir al máximo sus días, sus horas y sus minutos de existencia.

Este fue su conversación con el citado programa de Blu Radio.

--¿Cómo está de salud y por qué decidió contar su historia?

-- Estoy con un poquito de dolor, pero después de tantos dolores he aprendido a aguantar. Conté mi historia en redes sociales porque las personas que me siguen son mi familia. Cuando tuve fuerzas de contar mi historia, lo hice. Fue un día antes de la amputación.

Manifestó que decidió revelar el duro momento por el que estaba pasando porque quería mandar un mensaje de optimismo por la vida, de lucha y de fortaleza.

Un dolor abdominal: así comenzó su historia

Daniella relató que todo comenzó con una pequeña molestia abdominal y con una masa en su estómago que crecía con el tiempo y que, finalmente, terminó con un doloroso desenlace.

“Pensé que tal vez estaba abusando de la cuarentena y que quizá estaba comiendo mucha lechuga, tomando mucha leche y esto me estaba afectando el colón. Le di un tiempo y la masa abdominal no bajaba. Fui al médico y ahí comenzó toda esta historia”, indicó.

La masa de Daniella estaba muy pegada a la arteria aorta, por lo que la operación (ya van cuatro) terminó afectando su salud más de la cuenta y culminó en la amputación de una de sus extremidades inferiores.

“Era una masa de muy poca densidad y me operaron. La complicación vino porque la masa estaba muy pegada a la aorta (…) Todavía me pregunto por qué pasó todo esto, pero estoy muy feliz de estar con vida”, aseguró.

Daniella y su hermano, Ricki.

“La gente a veces se complica más de la cuenta porque le roban la billetera o simplemente pierden un papel y no lo encuentran y realmente hay gente que sí está sufriendo. Yo digo que los verdaderos héroes son los que están en la UCI, los que están luchando por su vida”, expresó.

Daniella insistió en que Dios le ha dado la fuerza que necesita para poder afrontar con una sonrisa tanto dolor y tanto sufrimiento desde que se enteró que iba a perder una de sus piernas.

“Soy demasiado creyente y siempre me entrego a Dios. Cada vez que me decían que íbamos para otra cirugía yo solo le pedía a Dios que se hiciera su voluntad. Entraba al quirófano de la mano de Dios. Mi familia no sabía que yo era así de fuerte, me dicen que soy una extraterrestre”, dijo, entre risas, esta valiente mujer.

“La vida sigue y yo estoy con muchas ganas de vivirla. Después de todo lo que me ha pasado, lo único que quiero es seguir disfrutando de la vida. Toda mi vida, he leído libros de superación personal e inteligencia emocional y yo creo que eso me ha ayudado mucho a entender que la actitud es la que multiplica y que debemos ser optimistas y de ver el vaso lleno”, subrayó esta heroína de los colombianos.

“En un año puedo bailar champeta”

Daniella sostuvo que espera en un año poder estar haciendo una de sus grandes pasiones: bailar champeta, bailar bachata y sonreírle a la vida con muchas más ganas que antes.