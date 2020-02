Viola Davis será Michelle Obama en una serie televisiva

El drama contará la vida de las esposas de los presidentes. Además de Obama, en la primera temporada representarán a Eleanor Roosevelt y Betty Ford.

Por: AFP 03:56 PM / 05/02/2020

La actriz ganadora del Óscar Viola Davis encarnará a la exprimera dama estadounidense Michelle Obama en una nueva serie producida para la cadena de cable Showtime, que contará la vida de las esposas de los presidentes.

La actriz de 54 años fue nominada a los Óscar tres veces, y ganó la estatuilla en 2017 por su rol secundario en "Fences".

También ha actuado en televisión, y en 2015 recibió un premio Emmy, la mayor recompensa estadounidense para la pantalla chica, por su papel en la serie "How to Get Away with Murder" (Lecciones del crimen), cuya sexta y última temporada debe ser difundida en la primavera boreal.

Viola Davis será también productora ejecutiva de la serie de Showtime, filial del grupo ViacomCBS, tuiteó la cadena el miércoles.

La serie "First Ladies" (Primeras damas) se interesará en la vida en el ala este de la Casa Blanca (East Wing), donde se halla el despacho de la primera dama, según el sitio especializado Deadline.

Además de Michelle Obama, la primera temporada contará la vida de Eleanor Roosevelt y Betty Ford, según Deadline.

Michelle Obama ya fue llevada a la pantalla grande en 2016 en "First date", un filme que contó el inicio de su noviazgo con el presidente Barack Obama.

Su autobiografía, "Becoming: mi historia", publicada en noviembre de 2018, vendió ya más de 11,5 millones de ejemplares en el mundo, en todos los formatos (impreso, digital y audio), incluidos 7,5 millones en Norteamérica.