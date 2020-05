Videos/ ¡Sorprendió! "Neguito" y Neri Per Caso grabaron La gaita onomatopéyica

También invitó la reina del merengue, Milly Quezada, a cantar "Cuatro estaciones". Presentó versión de la tamborera Pa'l bailador.

Por: Redacción Web 08:51 AM / 10/05/2020

Un éxito gaitero de la década de los años 80, La gaita onomatopéyica, suena de nuevo y se hace viral en redes luego que su compositor, Neguito Borjas, la grabara junto a los integrantes de Neri Per Caso, el afamado grupo vocal de música a capella.

El viernes 8 de mayo, el zuliano lanzó un abreboca del video en su cuenta en Instagram, en el que se ve interpretando y bailando el tema junto a los cantantes italianos.

En su cuenta de Instagram, “Neguito” expresó: “Romper las barreras internacionales con el excelente grupo de @neripercasoufficiale , es algo que no me imaginé jamás. Gracias a estos magníficos cantantes de a capella italianos por recordarnos que el poder de la música no recae únicamente en versos, sino en lo que nos hace sentir al escucharla. ¡Orgulloso de la colaboración con estos gigantes! Grazie”.

En esta semana han sido varias las sorpresas que ha develado “Neguito” a sus seguidores. Mostró la carátula de su nuevo álbum, titulado El cabimero, y también presentó a la merenguera dominicana Milly Quezada cantando, junto a él, el tema Cuatro estaciones, que se hizo famoso con Guaco en la voz de Sundín Galué.

Al referirse a Quezada dijo: “Estimados, con mucho orgullo hemos creado este segundo sencillo junto con la ‘Reina del Merengue’ @milly_quezada . Hay muchas cosas que admirar de ella, pero sin duda su sencillez es lo que más me sorprendió. Una persona tan talentosa y tan centrada es algo que no se ve todos los días.⠀

Mi querida Milly, fue un honor para mí que formes parte de mi nuevo proyecto ‘El Cabimero’. ¡Un abrazo muy fuerte a toda mi gente amada de República Dominicana”.

Este sábado, el querido cantautor lanzó la tamborera Pa’l bailador, que canta con Nelson Arrieta, Jorge Luis Chacín y Ronald Borjas.