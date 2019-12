Videos / Estas son las series y películas más vistas en Netflix durante 2019

Serena Di Zazzo/Agencias

Agencias

Con la llegada de las plataformas de streaming la forma de ver series y películas cambió radicalmente y se hizo más normal el “binge watching”, que corresponde al hecho de ver una serie del tirón.

Por primera vez, Netflix compartió este año las series y películas más vistas dentro de la plataforma, sin contar las descargas externas que estos materiales audiovisuales tuvieron.

El criterio que la plataforma toma en cuenta para contabilizar los espectadores, tanto de series como de películas, es que la persona haya visto más del 70% de un capítulo en las cuatro primeras semanas desde su publicación.

El Top 10 de series lo encabeza Stranger Things con 64 millones de vistas, lejos quedaron Umbrella Academy y La Casa de Papel con 45 y 44 millones respectivamente.

Por su parte, entre las cintas más vistas del año se encuentra Bird Box con 80 millones de visualizaciones, Murder Mystery con 73 millones de espectadores y Triple Frontier con 52 millones de usuarios.

Aquí las 10 series más vistas dentro de la plataforma

1. Stranger Things (64 millones)

2. Umbrella Academy (45 millones)

3. La Casa de Papel (44 millones)

4. You (40 millones)

5. Sex Education (40 millones)

6. Our Planet (33 millones)

7. Unbelievable (32 millones)

8. Dead to Me (30 millones)

9. When They See Us (25 millones)

10. Elite (20 millones)

Estas son las 10 películas con más visualizaciones

1. Bird Box (80 millones)

2. Murder Mystery (73 millones)

3. Triple Frontier (52 millones)

4. The Perfect Date (48 millones)

5. Tall Girl (41 millones)

6. The Highwaymen (40 millones)

7. Secret Obsession (40 millones)

8. Always Be My Maybe (32 millones)

9. Otherhood (29 millones)

10. Fyre (20 millones)