Videos / Cinco canciones con las que Manzanero ablandó corazones

Estas son Adoro, Somos novios, Contigo aprendí, Esta tarde vi llover y Por debajo de la mesa.

Por: EFE 04:00 PM / 28/12/2020

"Adoro la calle en que nos vimos. La noche, cuando nos conocimos. Adoro, las cosas que me dices. Nuestros ratos felices. Los adoro, vida mía".

Con estos versos de la canción Adoro se despidió este lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, del "Rey del Romanticismo" Armando Manzanero, fallecido por la covid-19.



Igual que López Obrador, millones de personas en el mundo han visto ablandar sus corazones por alguna de las baladas románticas de Manzanero. Estas son cinco de las muchas icónicas canciones que deja como legado el cantautor originario de Yucatán y fallecido este lunes tras permanecer varios días intubado.



1.- "Adoro" (1965)



Una de las canciones más exitosas de la carrera de yucateco, que compuso en su viaje de regreso a México, tras visitar Perú. Inspirada en el vals peruano y bajo la influencia de voces como Chabuca Granda y Augusto Polo Campos.



El primero en interpretar este éxito fue Carlos Lico, cantante mexicano que contaba con renombre en Latinoamérica, sin embargo, poco tiempo después el cantautor decidió grabarla en versión balada, decisión que tuvo eco positivo en el continente europeo.



2.- "Somos novios" (1950)



Su primera composición, la cual surgió en una cuarentena por gripe antes de presentarse en Aguascalientes, en el centro de México. Una balada que habla del amor y la distancia.



"Somos novios. Pues, los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo", fueron versos que no solo cantó Manzanero, sino también encumbrados cantantes como Luis Miguel y Elvis Presley interpretaron ésta melodía.



3.- "Contigo aprendí" (1967)



La canción favorita de Armando Manzanero fue Contigo aprendí, que dejó un legado de más de 400 canciones, sin embargo, el yucateco dijo en la serie documental sobre su vida que de entre todas las canciones escritas, él prefería “contigo aprendí”.



Manzanero sostenía que con esta canción alcanzó la madurez como compositor. "Contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí, que tu presencia no la cambio por ninguna…", uno de los versos más profundos con los que confesó darse cuenta que "el amor no es solo el gusto, sino cuando esa persona te impacta y te sacude".





4.- "Esta tarde vi llover" (1990)



Elegida como la mejor canción latina de la historia, según el listado de las 50 mejores canciones de la música latina entre 1920 y 2015, elaborado por la revista estadounidense Billboard.



"Hay muchas canciones extraordinarias compuestas por el cantante y compositor mexicano (Manzanero) que merecen estar incluidas en esta lista", pero "Esta tarde vi llover" es "especial", dijo a Efe la directora de contenido latino y programación de Billboard, Leila Cobo.





5.- "Por debajo de la mesa" (1997)



"No hay una mujer que no ame, que no le guste, que el hombre que ama la acaricie y la alague", declaró Manzanero en 2015 al ser abordado por periodistas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde habló de su canción que recientemente había sido interpretada por Luis Miguel.



"Por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla. Y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical. Y respiro de tu boca, esa flor de maravilla", versaba. También cantó este tema a dúo con artistas como Tania Libertad y Susana Zabaleta.