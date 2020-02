Video/Gloria Trevi volvió a las pasarelas en Nueva York

La cantante se robó el show al modelar para los diseñadores David y Phillipe Blond.

Por: Jhoanna Rossell / Pasante 07:51 AM / 13/02/2020

Llena de seguridad se mostró la cantante mexicana Gloria Trevi sobre la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York, donde modeló los diseños de la marca de alta costura The Blonds.

Natti Natasha, los diseñadores David y Phillipe Blond, y Gloria Trevi en la pasarela de la Semana de la Moda en Nueva York 2020.



Los diseñadores David y Phillipe Blond invitaron a la intérprete a participar usando una de sus creaciones en color dorado con detalles florales y pedrería, el cual está inspirado en su “Tour Diosa de la Noche”.

“Son súper, súper lindos. Ellos hicieron un diseño especialmente para mí, por toda esa onda que traigo de Diosa de la Noche, y ellos también estaban en una onda súper angelical, súper espiritual, así que todo se compenetró padrísimo”, declaró la mexicana a Reforma.

Trevi aseguró que no tuvo mucho tiempo para prepararse para la pasarela y que se sintió un poco intimidada por estar entre modelos profesionales, pero el ser reconocida por la audiencia le devolvió la confianza que le hacía falta.

“La verdad, sí estaba un poquito nerviosa porque fue muy rápido. A mí me invitaron y yo estaba haciendo conciertos en México, en Monterrey, Guadalajara... y regreso al Auditorio Nacional. Me invitaron a venir a ver el desfile los chicos de The Blonds y de repente terminé desfilando", expresó la cantante sobre su experiencia.

La intérprete de “Esa hembra es mala” añadió: “A la hora de que iba caminando, primero entré así como que: ¿qué onda?, soy de las más chaparritas de toda las modelos que hay aquí, pero cuando la gente me empezó a aplaudir y a reconocer, sobre todo los hispanos que estaban en el evento, obviamente que me empecé a sentir súper querida. Sobre todo sentí eso, me sentí querida en la pasarela”

La diva expresó que esta no es la primera vez que modela para una firma, en el 2014 modeló para el diseñador latino Adolfo Sánchez: “Ahí no traía el pelo suelto, traía un vestido rojo muy lindo y muy entallado, y me trataron bellísimo”.

Trevi compartió su llegada a la Fashion Week de Nueva York a través de su cuenta de Instagram, en la que publicó fotografías con su look dorado y un video ya festejando el importante momento con el resto de las modelos, incluyendo a la cantante Natti Natasha, y a los diseñadores David y Phillipe Blond.

“¡Celebrando al terminar el desfile... la vida, los sueños hechos realidad, el resultado del trabajo duro, de los buenos equipos... tantas cosas más!”, escribió en su red social en la que recibió varios comentarios positivos, aunque las críticas por su forma da andar en la pasarela tampoco se hicieron esperar.

Diseñadores Phillipe y David Blond



Los diseñadores quisieron hacer un homenaje a sus raíces latinas invitando a Gloria Trevi y a Natti Natasha a lucir sus creaciones.

“Queríamos tener este tipo de idea de símbolos e íconos que sentimos que nos inspiran, tienen sentido y lo que nos depara el futuro”, dijo David Blond a Reuters."Lo que nos gusta hacer es algo que realmente bordea la fantasía y la realidad", agregó el diseñador.

Entre la lista de estrellas pop vestidas por los The Blonds destacan: Lady Gaga, Jennifer Lopez, Beyoncé, Madonna, Britney Spears y la propia Gloria Trevi.

“Es una combinación de vestuario y moda. Realmente no hay una manera de definirlo porque para nuestros clientes, este es su vestuario de trabajo... No es para la persona promedio”, explicó David.