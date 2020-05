Video/ Spike Lee lanza una "carta de amor" a los neoyorquinos

La pieza, titulada New York, New York, tiene como banda sonora la canción del mismo nombre de Frank Sinatra, y es una colección de imágenes de las calles vacías de la Gran Manzana.

Por: EFE 06:43 PM / 08/05/2020

El cineasta estadounidense Spike Lee lanzó un nuevo corto con el que ha querido enviar "una carta de amor" a los residentes de Nueva York, la ciudad de EE UU más afectada por la pandemia del coronavirus, que registra ya más de 26.000 muertos.



La pieza, titulada New York, New York, tiene como banda sonora la canción del mismo nombre de Frank Sinatra, y es una colección de imágenes de las calles vacías de la Gran Manzana y de sus lugares míticos, como Broadway, Wall Street, el monumento a las víctimas del 11S, el Oculus, el Puente de Brooklyn, Grand Central Station, el Empire State, Times Square, y, por supuesto, la Estatua de la Libertad.



Lee también ha incluido en el corto, de tres minutos y medio de duración, imágenes de ambulancias, policías y bomberos en acción, así como de algunos de los hospitales que mayor carga han soportado durante la pandemia, como el Elmhurst Hospital de Queens o el Brooklyn Hospital.





Hacia el final del clip, el neoyorquino ha querido hacer un claro homenaje al personal médico con una sucesión de sus rostros cubiertos con mascarillas, y las imágenes de los aplausos que los neoyorquinos les han estado dedicando diariamente a las 19.00 hora local desde balcones y azoteas.



"Duele cuando no se ve a nadie en las calles", dijo Lee en declaraciones a la CNN sobre la pieza.



"Pero, ¿sabes qué? No querría estar en ningún otro sitio mas que aquí, en el epicentro", agregó.



Lee también dio su opinión de por qué el coronavirus parece haber hecho más mella en las comunidades de afroamericanos de Nueva York: "Creo que hay muchas razones. (...) Creo que después del coronavirus tenemos que cambiar las cosas de arriba a abajo. No podemos volver a hacer las cosas como se hacían antes en sanidad, educación y medioambiente", apuntó.



"La pandemia realmente (...) ha expuesto la realidad. Ahora vemos la situación real, eso es lo que ha hecho el coronavirus", agregó.