Video/ Rosalía, entre el despecho y el deseo de olvidar en la balada Dolerme

Por: EFE 03:45 PM / 24/03/2020

Bajo el título Dolerme, Rosalía ha lanzado este martes 24 de marzo un nuevo tema a las plataformas digitales que, siempre bajo su personal idiosincrasia musical, asume esta vez la forma de balada romántica.



"Por todas esas veces que me puse detrás / y yo cambié lo mío por lo que tú querías", arranca la letra de la canción, que se mueve entre el despecho por el abandono y la imposibilidad de olvidar un amor pasado.



Este "Dolerme" ha visto la luz por sorpresa, igual que lo hizo el previo "Juro que", corte carcelario producido por ella y por El Guincho que fue publicado a finales de enero y en el que la artista catalana apostaba por tangos tradicionales.



"Sé que lo que yo hago como artista puede parecer prescindible, (...) pero para mí poder hacer música es salud mental. Esta canción se llama Dolerme y espero que os haga sentir un poco mejor como a mí cuando la hice", ha escrito en su perfil de Twitter desde su encierro por "cuarentena".



Aunque más difuminadas, siguen presentes sus influencias flamencas en este nuevo corte que respira la vena romántica de las fusiones setenteras de referencias como Las Grecas y en el que alenta: "Deprisa, deprisa, deprisa / que no sea mañana, / me parto la camisa".



"Yo ya no sé por qué no quiere dolerme", clama la voz de Rosalía en el estribillo, tratada con "autotune" como recurso estilístico para darle un énfasis más dolorido y espectral.



Hace solo unos días, la propia artista publicaba en sus redes un vídeo con la fecha del próximo 3 de julio, grabado en un estudio junto al productor Mike Dean, conocido por su trabajo junto a figuras del hip hop como 2Pac, Kayne West o Travis Scott.



Con este nuevo lanzamiento, parece cada vez más cercana la publicación de un nuevo disco de estudio de Rosalía tras Los Ángeles (2017) y el revolucionario El mal querer (2018), que la situó en el mapa global y le proporcionó los Latin Grammy al "álbum del año" y al "mejor álbum vocal pop contemporáneo".



Gracias a él, fue además la primera artista española que consiguió el premio Grammy al "mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo" y una nominación en la categoría de "mejor nuevo artista", siendo la primera persona que lo lograba con el castellano como idioma.