Video/ Residente aflora emociones en la nueva versión de su tema René

El rapero puertorriqueño Residente afloró emociones este martes 14-A en la noche, cuando aprovechó nuevamente el aislamiento social provocado por el Covid-19, para interpretar y colgar en sus redes sociales su sencillo más novel, René.



Acompañado de 30 músicos esparcidos por distintos países y las participaciones interpretativas de su madre, Flor Joglar, y el cantante panameño Rubén Blades, el artista boricua provocó sentimientos entre sus seguidores y hasta en él mismo en esta versión de "René".

"Acá les dejo esta versión de 'René'. No veo a mi mamá ni a mi hijo desde que surgió todo esto pero los siento cerca todos los días", expresó René Pérez, nombre verdadero del cantante urbano.Residente también agradeció a la treintena de músicos "que nos abrazaron con su arte", a su "maestro eterno", Rubén Blades, y "al gran" músico argentino Leo Genovese por hacer posible dicho trabajo musical.En la interpretación de Flor Jogla, a esta se le vio llorando, mientras que Residente también lloró al terminar el tema de sobre siete minutos de duración.Al momento, la nueva versión ha sido vista más de 788.000 veces en la plataforma de YouTube.Oficialmente, Residente lanzó el tema y vídeo musical de René el 27 de febrero pasado.Residente confiesa que esta canción, además de ser el tema más importante en su vida personal, componerlo le ayudó en un momento muy difícil hace unos años atrás."Esta canción me ayudó a salir de un lugar en donde no quería estar. Necesitaba volver a mi pueblo, a mi casa, a encontrarme con mis amigos, necesitaba volver a ser yo", dijo el cantante en aquel entonces.El sencillo viene acompañado de un video muy emotivo dirigido por el propio artista.En él se deja ver con transparencia y sin armaduras.El mismo fue rodado en su pueblo natal de Trujillo Alto y en el que hace un repaso de su vida hasta el presente.Residente también ha aprovechado el aislamiento social para interpretar en directo algunos temas, como "Latinoamérica", uno de sus temas más emblemáticos, y "Apocalíptico", que grabó en China para su primer disco en solitario durante un viaje que recorrió varios países y que hizo a raíz de una prueba de ADN."Latinoamérica", una canción que presentó cuando formaba parte de Calle 13, comienza con unas palabras en lenguaje quechua y es considerada un himno contra la pobreza y por la identidad latinoamericana.Además de interpretar algunos de sus temas en directo en este tiempo, Residente también ha tenido charlas con varios líderes políticos latinos, como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica, y la congresista estadounidense demócrata de origen boricua Alexandria Ocasio-Cortez.