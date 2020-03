Video/ Presentadora de Televisa contrae virus y artistas toman precauciones

"Quiero exhortarlos a que se cuiden mucho, llevo tomando precauciones desde hace tres semanas y aún así me tocó", dijo Odalys Ramírez.

Por: EFE 02:41 PM / 19/03/2020

La presentadora mexicana de Televisa Odalys Ramírez confirmó este jueves haber dado positivo en las pruebas de Covid-19 luego de conocerse que dos trabajadores de los estudios de este canal televisivo en San Ángel, en el sur de la capital mexicana, se habían infectado de coronavirus.



"Hoy la doctora se comunicó para decirme que salí positiva en la prueba, sí tengo coronavirus. Mis síntomas han sido leves y no he tenido fiebre, estoy bien y creo que la voy a librar perfectamente. Ahora toca alejarme de mis hijos y de Pato (Patricio Borghetti, su esposo)", expresó la conductora en su cuenta de Instagram.



Ramírez, quien es parte del programa Cuéntamelo ya y Al aire con Paola Rojas, también mencionó que estará aislada en un cuarto de su casa.



"Quiero exhortarlos a que se cuiden mucho, llevo tomando precauciones desde hace tres semanas y aún así me tocó", dijo.



En la publicación artistas como Sandra Echeverría, Omar Chaparro o Kika Edgar, entre otros, expresaron su apoyo y mejores deseos para que se recuperará pronto.



En un comunicado emitido por Televisa, la empresa explicó que han tomado las medidas necesarias para evitar el contagio y que entre ellas estaba el aislamiento de quienes pudieron tener contacto con las dos personas infectadas.



Por su parte, la Asociación Nacional de Intérpretes (Andi) también informó que cerrarán temporalmente sus instalaciones después de haber detectado un caso de Covid-19 en uno de sus integrantes.



La actriz mexicana Camila Sodi se mostró preocupada en sus redes sociales al informar que mantuvo contacto con un amigo que resultó positivo a la prueba, por lo que decidió mantenerse aislada al lado de sus hijos por 40 días.



Por su parte, la presentadora y actriz Sugey Ábrego denunció su preocupación al haber asistido al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Iner) para realizarse la prueba del COVID-19 y ser rechazada.



"Decidí hacerme la prueba de Covid-19 porque salí y entré de viaje hace 15 días, no hubo ningún protocolo al entrar y tengo contacto con mucha gente. En Respira Iner esperas tres horas para que el doctor determine si eres candidato a la prueba. ¿Las pruebas no alcanzan? o ¿qué? Lopez Obrador", denunció desde su cuenta de Twiter.



El Gobierno mexicano confirmó en el último reporte oficial la existencia de 118 casos de contagio y un fallecido en México y a nivel mundial ya hay más de 239.000 casos y se está llegando a los 9.000 fallecidos.



Por ello en México se ha establecido la cancelación de clases en colegios a partir del próximo 20 de marzo y se han suspendido casi todos los eventos multitudinarios.



Esto está afectando al mundo del entretenimiento, la música y el cine en México, con la cancelación de conciertos, rodajes o festivales de cine.