Video/ Netflix estrenó tráiler del filme póstumo de Chadwick Boseman

La película Ma Rainey’s Black Bottom se estrenará el 18-D. Trata sobre la cantante afroamericana Ma Rainey, conocida como la "Madre del Blues".

Por: EFE 02:11 PM / 19/10/2020

Netflix estrenó este lunes 19-O el tráiler de la película Ma Rainey’s Black Bottom, uno de sus títulos más esperados de cara a la temporada de premios y que además será la cinta póstuma del actor Chadwick Boseman, fallecido en agosto a los 43 años por un cáncer de colon.



Boseman (Black Panther) comparte protagonismo con Viola Davis en un filme que trata sobre la cantante afroamericana Ma Rainey, conocida como la "Madre del Blues" y pionera al ser una de las primeras artistas que en 1927 grabó su música acompañada de una orquesta en un formato que influyó más adelante a figuras como Billie Holiday.



La película, que se estrena el 18 de diciembre en Netflix, se basa en el libro el mismo nombre escrito por August Wilson en 1982.

Ambientada en Chicago en 1927, Boseman interpreta al trompetista Levee, un músico obsesionado con las vanguardias que despierta el interés romántico de Ma Rainey.



Por su parte, Davis encarna a la cantante Ma Rainey en sus esfuerzos por grabar un disco mientras su equipo tiene que lidiar con la discriminación racista, la falta de financiación y los contratos abusivos de los sellos discográficos.



"Chadwick, no hay palabras para expresar mi devastación por perderte. Tu talento, tu espíritu, tu corazón, tu autenticidad. Fue un honor trabajar a tu lado, conocerte", escribió la actriz tras la muerte de Boseman el pasado 28 de agosto.



En una entrevista posterior con The New York Times, la actriz explicó que nadie en el rodaje conocía la enfermedad de Boseman, aunque admitió que en los descansos mostraba un notable cansancio que desaparecía en cuanto las cámaras comenzaban a filmar.



"Ma Rainey's Black Bottom", dirigida por George C. Wolfe y producida por Denzel Washington, no es la única película que podría garantizar una nominación póstuma al Óscar para Boseman.



Este verano protagonizó Da 5 Bloods, del consagrado cineasta Spike Lee, también para Netflix y recibida con muy buenas críticas que podrían materializarse en una doble nominación histórica para el actor.