Video/ Merenguero Omar Enrique contrajo el covid-19

Lo diagnosticaron el 30 de diciembre. "Esto (virus) esto no es juego, me he sentido mal", expresó a través de un video.

Por: Redacción Web 08:14 PM / 02/01/2021

A través de un video en Instagram, el merenguero zuliano Omar Enrique informó que tiene coronavirus covid-19.

Fue diagnosticado el miércoles 30 de diciembre.

Agradeció a sus padres, primos, tíos y demás familiares por la solidaridad mostrada. Dijo que está recibiendo todas las atenciones y que cuenta con sus medicamentos.

También dio las gracias al presidente Nicolás Maduro, por estar pendiente de su estado de salud, como un padre.

"Esto (virus) no es juego, me he sentido mal", expresó la noche de este sábado 2 de enero.

Pidió a la gente atender las medidas de bioseguridad. "Usen el tapabocas", invitó.

"Cuídense, esto no ha parado... (el covid) es fuerte y aún estamos en pandemia", señaló Omar Enrique, llamado "El Príncipe del Merengue".