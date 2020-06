Video/ La polémica aún rodea al "Waka Waka" cantado por Shakira hace 10 años

La canción es una de las más populares en la historia de los Mundiales. Pero estuvo marcada por señalamientos de plagio.

Por: Redacción web 04:25 PM / 11/06/2020

Hace 10 años, Shakira sacudió sus caderas --y al mundo entero-- al ritmo del Waka Waka. Y es que esta canción de raíces africanas, escogida por la Fifa como el tema oficial de Mundial Sudáfrica 2010, se convirtió en la más popular de la historia de las copas mundiales.

La versión en inglés del pegajoso tema tiene más de dos mil millones de reproducciones en Youtube, mientras que la versión en español tiene 454 millones de vistas. Además, con 10 millones de copias vendidas, fue el himno oficial de un Mundial más rentable de todos los tiempos.

Sin duda es una melodía especial para la barranquillera, no solo por su repercusión global, sino también porque gracias a ella conoció a Gerard Piqué, el futbolista y empresario español que actualmente es su pareja y con el que tiene dos hijos.

En el video de 'Waka Waka' aparecen distintas estrellas del fùtbol, como Lionel Messi, Rafael Márquez, Dani Alves y el propio Gerard Piqué, entre otros.

Fue precisamente en la grabación del tema en donde Shakira habría conocido al defensa español.

"Me acuerdo perfectamente de que estábamos grabando el videoclip de 'Waka Waka' y que, cuando terminamos, se me acercó y me dijo: 'voy a ganar este Mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica'. Y lo cumplió", dijo en alguna ocasión Shakira.

Diez años después del "corrientazo", la cantante y el defensa del Barcelona mantienen una sólida unión y son una de las parejas consentidas por el público.

Polémica

En cuanto a 'Waka Waka', a más de diez años de haberla estrenado continúa siendo cantada alrededor del mundo.

Pero su éxito ha estado rodeado de señalamientos de plagio.

“El coro es similar al de una popular canción africana hecha famosa por el grupo Golden Voices, de Camerún”, fue la versión que la prensa divulgó para entonces.

Pero después el propio grupo confesó que lo que hizo fue recrear un cántico popular repetido por militares y scouts africanos al marchar y trotar.

Otro que se sumó a la polémica por un presunto plagio fue el merenguero Wilfrido Vargas. Y es que en 1988 el dominicano también había tomado el estribillo 'Samina mina zangalewa' para pegar “El negro no puede”, interpretado por Las Chicas del Can y Miriam Cruz.

Afortunadamente todo esto se quedó en especulaciones y no se formalizó ninguna demanda ante tribunales.