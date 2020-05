Video/ Juan Miguel se une a Chucho Flash en “Salud y Dinero”

El cantautor venezolano y el cubano decidieron estrenar esta canción en tiempos de confinamiento para darle alegría a sus seguidores.

Por: Nota de Prensa 09:00 AM / 14/05/2020

El cantautor y productor venezolano, Juan Miguel se une al cubano Chucho Flash, sumando su cuarta colaboración internacional a la lista de su carrera musical con “Salud y dinero”. Tema con un contagioso ritmo que mezcla la música cubana con la urbana.

“Siempre quise hacer música urbana fusionada con la música cubana. Me gustaba el trabajo que venía haciendo Chucho y cuando me invitó a trabajar juntos no lo pensé dos veces”, explicó Juan Miguel sobre esta nueva colaboración internacional para su carrera.

Salud y dinero es un tema compuesto por Juan Miguel, Chucho Flash y Gabo Sanoja, con producción de Juan Miguel que tenía varios meses buscando una fecha ideal para su lanzamiento. Ambos artistas coincidieron que este era el momento perfecto para llevarles ánimo a las personas mientras cumplen con el confinamiento desde sus hogares.

“Salud y dinero es lo que todos queremos y más en estos momentos tan difíciles por los que atraviesa al mundo, y que mejor que ponerle ritmo con nuestra música”, explicó el cantante cubano Chucho Flash sobre la razón del lanzamiento de esta canción.

El audiovisual de "Salud y dinero" fue grabado en la ciudad de Miami bajo la dirección de Wilbert Mateu en uno de los lugares más lujosos y reconocidos de la ciudad, Mansion Prive en Homestead. Ya está disponible en el canal oficial de Youtube y en todas las Plataformas Digitales de Chucho Flash.