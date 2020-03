Video/ Hija de Luis Fonsi debuta en las redes cantando "We are the world"

Mikaela tiene 8 años. El papá colgó el video en Instagram.

Por: EFE 05:36 PM / 31/03/2020

Mikaela Rodríguez López, la hija de 8 años del artista puertorriqueño Luis Fonsi y la modelo española Águeda López, debutó como cantante en las redes sociales, entonando We are the world, el himno de los años 80 contra el hambre en África.



"Esta tarde mi hija Mikaela me pidió que la grabara cantando esta canción. Ella es muy tímida así que fue una hermosa sorpresa", contó Fonsi en el texto que acompañaba el video que publicó en Instagram.



"Pues les cuento que en 2 minutos tenía el arreglo, la sesión, el mic listo, letra impresa y cámara grabando. Fue ella la que eligió la canción perfecta para este momento que estamos viviendo. Aquí les comparto un pedacito. 'We are the ones who make a brighter day, so let's start giving...'", concluyó el artista.



En menos de 24 horas, el video ha logrado superar el medio millón de reproducciones y casi 8.000 comentarios, entre los que se destacan emojis transmitiendo la emoción de artistas como Alejandro Sanz, Laura Pausini y Juan Soler.



Otras celebridades, como las puertorriqueñas Olga Tañón, Dayanara Torres, Zuleyka Rivera y Karla Monroig, la aplaudieron tanto por la iniciativa como por su voz.



"Súper bella ! Dios la cuide y proteja !!!!! Y del talento ? Por Dios ni hablar lo trae en la sangre! (sic)", escribió Tañón añadiendo un corazoncito azul.



"We are the world", compuesto por Michael Jackson y Lionel Richie y producido por Quincy Jones y Michael Omartian, es para muchos un símbolo del poder de la música como herramienta para ayudar a las poblaciones más vulnerables.



En el contexto de la crisis mundial desatada por la pandemia de la Covid-19, varios artistas han pedido que se realice una iniciativa similar para ayudar a los afectados física y económicamente por el coronavirus.



De hecho, algunos de los artistas más importantes de los espectáculos en Las Vegas (EE UU) unieron sus voces en un video transmitido en las redes para acompañar a sus fans en el aislamiento social que vive la humanidad.



Fonsi ha sido uno de los cantantes y músicos más activos en las redes y programas de televisión para concientizar sobre los efectos del virus y promover donaciones.



Sus participaciones han sido desde la sala de su casa en Miami, en EE UU, donde permanece aislado con su familia