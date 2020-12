Video/ Exmiss Daniella Álvarez: “Mi pie derecho no volverá a funcionar”

En conmovedor video, la modelo divulgó: Mi médico me dijo: Tu nervio de la tibia y del peroné se dañaron completamente. La isquemia los afectó en su máxima expresión, muy difícilmente vas a volver a mover el pie.

Por: Agencias 11:00 AM / 06/12/2020

La exmiss colombiana y modelo Daniella Álvarez informó, este sábado 5-D, que su "pie derecho no volverá a funcionar".

A través de un video subido a Instagram, la joven dio a conocer el resultado de unos recientes estudios: “La electromiografía mostró que tenía una lesión muy grave de la rodilla para abajo (…) Mi médico me dijo: Tu nervio de la tibia y del peroné se dañaron completamente. La isquemia los afectó en su máxima expresión, muy difícilmente vas a volver a mover el pie”.

Además agregó: “El médico me dice que, con el tiempo, puedo lograr un poquito de movimiento hacia arriba, abajo y los lados, pero que no van a ser suficientes para caminar sin la férula. Si no la tengo, se me doblaría el pie y podría tener esguinces o me puedo partir el pie”.

Álvarez dijo a sus seguidores que la noticia afectó mucho a su mamá y expresó: "Dios me está poniendo la tarea un poco más difícil para poder demostrarle a muchas personas, que con lo que tenemos es más que suficiente para lograr lo que nos proponemos".

Igualmente expuso: “Estoy feliz y tranquila porque todos los días cuando me levanto decido sentirme así, porque estoy segura de mis capacidades y sé que voy a volver a caminar, bailar y hacer deportes porque para Dios no hay nada imposible”.

El pasado 13 de junio, la modelo y presentadora fue sometida a una cirugía para amputarle su pie izquierdo por una isquemia, luego de que en mayo tuviera que ser operada de emergencia por una masa anómala que hallaron en su abdomen.