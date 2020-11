Video/ "El amor todo lo puede y todo lo gana": Natasha habla de la salud de Chyno

Dijo que Chyno decidió mantener en privado el proceso que enfrentaba. "Es su salud. Se lo respetamos, así me lo pidió y a su equipo también que nadie se enterara, quería ese momento para él, para su recuperación y así fue".

Por: Agencias 05:19 PM / 10/11/2020

"El amor todo lo puede y todo lo gana". Convencida de eso está la esposa de Chyno Miranda, Natasha Araos de Miranda, quien en un video agradeció a los seguidores del cantante los mensajes de solidaridad que han manifestado tras conocer el estado de salud de su pareja.

Dijo que Chyno decidió mantener en privado el proceso que enfrentaba. "Es su salud. Se lo respetamos, así me lo pidió y a su equipo también que nadie se enterara, quería ese momento para él, para su recuperación y así fue".

Está contenta de tenerlo de vuelta en casa, donde lo esperaba junto a su hijo Lucca. " (...) No saben lo feliz que estoy de tenerlo ya en casa, esto es una bendición. Hace dos, tres días me dijeron que venía a casa, fue una alegría tan grande que ya estaba listo y de verdad que no era lo mismo ir para un hospital, visitarlo, estando con él transmitirle todo mi positivismo, toda mi energía para que él sintiera esa fortaleza", comentó Natasha.

Este lunes 9-N se divulgó un sorpresivo comunicado sobre la salud del artista, oriundo de La Guaira. Salió de un centro médico donde estuvo hospitalizado un mes e informaron: "En los primeros meses del año, Jesús empezó con unas breves pero intensas molestias en sus manos y piernas que se fueron intensificando, experimentando mucho dolor, calambres, sensibilidad y entumecimiento, dolores que primero lo forzaron a dejar drásticamente su vida activa de ejercicios, sus actividades cotidianas hasta un punto en que no pudo caminar más".

"Gracias a Dios, mi parte emocional es como un roble y yo todos los días le estaba diciendo, vamos a salir de esto, tú eres más grande que esta situación y vamos a aprender, porque la vida manda cosas y la sincronía es perfecta para nuestra evolución (....) Le decía: 'A ti te tocó para aprender algo, a mí también porque soy tu esposa. Sé que aquí en casa se va a recuperar al mil por ciento porque va a recibir a cantidades industriales la mejor medicina del mundo, el amor que todo lo puede y todo lo gana (....)".

Dijo que seguramente ya Chyno contará cómo pasó todo.

Ha habido críticas de gente que leyó el comunicado el lunes y pregunta en torno del silencio y del porqué se mostraron fotos con tanta alegría durante tanto tiempo y la esposa del artista señaló (...) "Espero que esto les quede de lección, en Instagtram uno muestra lo que quiere mostrar, la pequeña partecita q mostramos no quiere decir que sean nuestras 24 horas del día, así que tómenlo en cuenta".