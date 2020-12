Video/ El Mendi Film Bilbao arranca viajando a la catarata del Santo Ángel

La proyección de 'Salto is the King', dirigida por el director eslovaco Pavol Barabás, quien ya ganó en 2016 el Gran Premio del Festival bilbaíno, inaugura la Sección Oficial de un festival que del 4 al 13 de diciembre ofrecerá las 54 películas de su sección oficial tanto con público presencial como en alquiler a través de internet.

La decimotercera edición del BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia arrancará este viernes 4-D con la película Salto is the King, una obra que lleva al espectador a la "fastuosa" catarata Salto Ángel de Venezuela, según destacaron los organizadores de una de las muestras de cine de montaña más prestigiosas del mundo.



La proyección de 'Salto is the King (Salto es el Rey)', dirigida por el "reputado" director eslovaco Pavol Barabás, quien ya ganara en 2016 el Gran Premio del Festival bilbaíno, inaugura la Sección Oficial de un festival que del 4 al 13 de diciembre ofrecerá las 54 películas de su sección oficial tanto con público presencial como en alquiler a través de internet.



Esta programación 'online' es la principal novedad de una edición "especial, condicionada por la pandemia", asumió su director, Javier Baraiazarra.



Las cintas se ofrecerán a través de la red social Vimeo y se podrán adquirir tanto de manera individual (entre 3 y 6 euros), como en "paquetes temáticos" de escalada, esquí y exploración y aventura (10 euros) o 'paquete completo', a un precio de 85 euros. La oferta será geolocalizada y limitada a España.



El Mendi Film mantendrá además la posibilidad de acudir de manera presencial a las 41 sesiones programadas en las tres sedes donde se proyectarán las películas, el Palacio Euskalduna, la Sala BBK y los Cines Golem.



En total son 54 obras procedentes de 18 países las seleccionadas para la sección oficial. Estados Unidos, con once filmes, España (diez) y Francia (siete) son los países que más cintas aportan.



Se proyectarán, además, cintas de Alemania, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Eslovaquia, Finlandia, Grecia, Italia, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido y Suiza.



El jurado de esta edición estará formado por el director de cine Asier Altuna, la creadora de bandas sonoras Paula Olaz, la productora de documentales Itziar García, la gestora cultural polaca Iwona Zielinska-Sasiada y el estudiante de medios audiovisuales Jon San Sebastián.



Además, la fundación Baltistan Fundazioa, ONG de cooperación internacional al desarrollo que trabaja en el Karakorum pakistaní, será reconocida con el Premio WOP-The Walk On Project 2020, galardón que se otorga anualmente en el marco del festival en reconocimiento a "la defensa de los valores del alpinismo".



De manera paralela a las proyecciones, se presentarán los libros 'Cuánto es mucho tiempo. Retazos del camino', de Juanjo San Sebastián, y 'Las aventuras de Iñaki en el Himalaya', sobre Iñaki Ochoa de Olza. Y también el cómic 'Hermanos Iñurrategi, un latido en la montaña".



La oferta del Mendi Film 2020 se completará con un ciclo de charlas en el que intervendrán, entre otros, Alberto Iñurrategi y los hermanos Iker y Eneko Pou; y la muestra fotográfica CVCEPHOTO con la exposición de las obras finalistas del concurso del Club Vasco de Camping en cuatro estaciones de Metro Bilbao.