Video/ Daniella Álvarez sorprendió de nuevo al montar bicicleta

El video tiene más de dos millones de reproducciones y más de 35 mil comentarios de seguidores.

Por: Agencias 11:00 AM / 29/10/2020

No para de sorprender y sus seguidores no se cansan de aplaudir cada logro. La exreina de belleza y modelo colombiana Daniella Álvarez, a quien le amputaron su pierna izquierda, dejó sin palabras a sus fanáticos tras compartir un video en Instagram montando bicicleta.

Al principio fue su hermano Ricky Álvarez, quien la ayudó y la sostuvo, luego ella pudo empezar a pedalear sola con su pierna derecha sin ni una sola caída.

Al postear el video en su cuenta de Instagram @danielaalvareztv escribió: “Dios me demuestra que no hay imposibles cuando hay ganas y voluntad!!Eso sumado al amor de la familia que especialmente en momentos difíciles nos ayudan, nos motivan y nos impulsan para salir adelante. Hace muchos años mi papá me dió este empujoncito para aprender a montar bicicleta y hoy me lo da mi hermano Ricky. Gracias Dios, nada me hace falta gracias a tu amor incondicional".

La cadena Caracol reseñó, este jueves 29-O, que el video de Daniella Álvarez tiene más de dos millones de reproducciones y más de 35 mil comentarios de seguidores que le han expresado admiración, pues muchos lograron conmoverse con este nuevo logro de la exreina.