Video/ Dangond pone a cantar al silvestrismo "Las locuras mías"

Por: Agencias 09:55 AM / 23/10/2020

Silvestre Dangond lanzó la canción Las locuras mías con la que reaparece tras ocho meses. El trabajo de su nueva producción lo adelantó durante el confinamiento por la pandemia y se grabó en Bogotá, Valledupar y Miami, informó Semana en su sitio web.

El tema con el que da "un abreboca" de su nueva producción, la número 14 en total, fue compuesto por Omar Geles. El video, estrenado la madrugada de este jueves 22-O, arrasa en redes.

En el portal eluniversal.com.co reseñó que la canción "fue lanzada durante este jueves y de inmediato se ubicó en el #1 de las tendencias en YouTube y en menos de 15 horas superó las 500 mil reproducciones".

“Yo tenía tiempo de no cantar y de sentir un vallenato de esta forma: ¡para enamorar! Es más, me acuerdo cuando lancé ‘Mi amor por ella’ porque tiene un sonido vintage que me regresa a los años de mis comienzos”, comentó @silvestredangond , nacido en Urumita hace 40 alos.

“Es la típica canción que hace todo por uno. Hacen todo por uno porque uno no tiene que hacer nada, solo dedicarla. Está tan clara que cualquiera cede a las pretensiones”, agregó.

Dangond también anunció el concierto virtual en vivo que ofrecerá el 21 de noviembre desde Valledupar, con el río Guatapurí como escenario para la fiesta musical, añadió Semana.

Apunta ese medio colombiano, "grabado entre Cucayo Records en Bogotá; Valledupar, en los estudios de Valbuena Records y El Cuarto, en Miami, el tema de Las locuras mías contó con la participación de Lucas Dangond en el acordeón y la producción de Silvestre Dangond, Beto Urieles y Roland Valbuena Jr. La mezcla fue realizada por Carlos Alvarez junto a Luis Ortega y la masterización estuvo a cargo de Fuller Sound Miami".