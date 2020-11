Video/ Así suena "A mi manera" en ritmo de gaita con María Virginia Caldera

A la zuliana, que vive en Nueva York, la felicitan por la versión, presentada en sus redes sociales.

Por: Agencias 04:00 PM / 23/11/2020

La talentosa cantante zuliana María Virginia se lleva aplausos digitales y las felicitaciones por versionar, en ritmo de gaita, el tema A mi manera.

Este fin de semana, en Instagram posteó un video con el mensaje: "Gaita universal para todos ¡Que viva lo que somos y de donde venimos! Les presento “A mi manera” Un tema a ritmo de gaita zuliana. Espero lo disfruten y lo hagan suyo".

En febrero de este 2020 la zuliana, radicada en New York, causó sensación en redes sociales con un arreglo de una canción de Michael Jackson --Don’t Stop 'Til You Get Enough-- que hizo con instrumentos de gaita.

María Virginia Caldera es egresada de la Universidad Católica Cecilio Acosta, de Maracaibo, y tiene estudios de cuarto nivel en música. Ha compartido escena y grabado con grandes artistas como Diana Ross, Marc Anthony y Rubén Blades, entre otros.

En 2019, la agencia AFP reseñó sobre la canción A mi manera:

“Ni siquiera tengo una foto junto a Frank Sinatra”, bromea Jacques Revaux, el francés que compuso la melodía de My way (A mi manera), convertida 50 años después en un símbolo cultural mundial.

La primera versión, de 1967, se denominaba For me, explica Revaux en entrevista. Entonces este compositor prolífico tenía 27 años. La propuso primero al cantante de renombre Hugues Aufray, quien la declinó. Otros también pasaron de largo, como la diva Dalida y Petula Clark.

Hasta que durante unas vacaciones en la lujosa localidad costera de Cannes, Revaux se cruzó con Claude François. “Comimos juntos y me dijo ‘siempre compones para todo el mundo, pero no para mí'”, cuenta que le espetó la estrella de la música francesa de variedades.

Mientras Cloclo, como era conocido Claude François, grababa en el estudio la canción, rebautizada Comme d’habitude, Revaux recibió una llamada de su representante: “Claude quiere que su nombre aparezca en todos los títulos, pero no está en este, te importa que aparezca junto al tuyo para la música?”. Revaux aceptó. “En esa época, no sabíamos lo que hacíamos…”, argumenta.

“Compositor: Claude François, Jacques Revaux. Autor: Gilles Thibaut”, se lee en el repertorio de obras de la Sacem, organismo de gestión de derechos de autor.

“De lo único de lo que me arrepiento es que desaparecí de la firma” para el gran público. Si bien reconoce que Cloclo le dio un tono menos “meloso” a la melodía original y que la cantaba de manera “formidable”.

A finales de 1967, el compositor Paul Anka, de visita a París, vio a Claude François en televisión cantando Comme d’habitude. Depositó una opción sobre la obra, la reescribió -la letra en francés habla de una pareja en crisis por la rutina, la versión en inglés hace balance en el crepúsculo de una vida-, y la propuso al productor de Sinatra.

Sinatra la grabó a finales de 1968. “La leyenda dice que a la primera”, según Revaux.

Su salida en 1969 obtuvo un éxito fulgurante. Si hubiese sido una simple traducción, esta canción no habría tenido ni un 1% de su carrera, gracias señor Paul Anka”, afirma el compositor, que recuerda la satisfacción que le produjo escucharla por primera vez de la voz de Sinatra.