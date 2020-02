Video / Una zuliana hizo una versión en gaita de éxito de Michael Jackson

Se trata de la artista María Virginia Caldera, egresada de la Unica. Ha grabado con Rubén Blades, Marc Anthony y otras estrellas.

Por: Redacción web 09:45 AM / 24/02/2020

María Virginia Caldera, una zuliana radicada en New York, causa sensación en redes sociales con un arreglo de una canción de Michael Jackson que hizo con instrumentos de gaita.

Se trata del tema Don’t Stop 'Til You Get Enough, grabada por el desaparecido rey del Pop en 1979. El video de la versión de la artista zuliana tiene más de 25 mil visitas en Youtube.

María Virginia es egresada de la Universidad Católica Cecilio Acosta, de Maracaibo, y tiene estudios de cuarto nivel en música. Según informa su portal www. mvcalderaoficial.com, ha compartido escena y grabado con grandes artistas como: Diana Ross, Marc Anthony, Rubén Blades o Juan Gabriel; entre otros.