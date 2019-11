Video / Sonic presume su esperado rediseño en nuevo tráiler de su película

Agencias

Después de las filtraciones surgidas en días recientes, Paramount Pictures por fin terminó con la especulación liberando el nuevo tráiler de Sonic the Hedgehog, informó el portal Hipertextual.

Claramente, el avance tiene como objetivo principal presumir el esperado rediseño del protagonista. Recordemos que la película fue blanco de interminables críticas tras el primer avance, pues el aspecto del erizo no logró convencer a ningún fan del videojuego de Sega.

Los animadores escucharon a los fans y tomaron el diseño de los videojuegos, evitando así otra ola de controversia. ¿Por qué no lo hicieron así desde el principio? Esa es la pregunta que todo internet se está haciendo en las últimas horas, y por ahora no existe ninguna declaración por parte de los responsables del filme. Es probable que, tras su estreno, se revele cuál fue el motivo por el que decidieron adoptar un look alternativo.

Escucharon al público

El rediseño de Sonic demuestra, una vez más, que las críticas del público pueden tener un gran peso. De hecho, Sonic the Hedgehog retrasó su estreno, pues la producción necesitaba más tiempo para cambiar la apariencia del personaje y cumplir con las expectativas.

En un inicio, estaba prevista para llegar a los cines el 8 de noviembre de este año, pero finalmente se hará esperar hasta el 14 de febrero de 2020.

"Gracias por el apoyo. Y por la crítica. El mensaje es alto y claro... no están contentos con el diseño y quieren cambios. Sucederá. Todos en Paramount y Sega están totalmente comprometidos en hacer de este personaje el mejor que pueda ser", mencionó en mayo Jeff Fowler, director del largometraje. Por supuesto, el mensaje del cineasta ha cambiado mucho desde aquel entonces. Esto dijo en su cuenta de Twitter: "¡Hoy es el día! No podría estar más emocionado de compartir nuestro nuevo Sonic con ustedes. Gracias por su paciencia y apoyo. Esto no hubiera sido posible sin los fans".