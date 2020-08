Video / Sharon Stone, indignada por la gestión de la pandemia, estalló contra Trump

"No voten por asesinos" pidió la actriz a sus seguidores, sin mencionar al presidente de EE UU.

Por: Agencias 12:12 PM / 19/08/2020

Sharon Stone se ha convertido en una de las protagonistas de las redes sociales después de haberse pronunciado sobre la política estadounidense. Mediante varios videos, la actriz lanzó dardos al presidente Donald Trump, al que se calificó -sin nombrarlo- de “asesino”.

El motivo de su tremendo enojo con el jefe de la Casa Blanca no es otro que la muy criticada gestión de la pandemia por su parte, y es que Trump ha sido uno de los políticos que durante los últimos meses menos importancia han dado al covid-19, a pesar de que su país ya es el que más casos notificados tiene en todo el mundo desde el inicio de la pandemia.

“La única cosa que va a cambiar esto es si votan por Joe Biden y Kamala Harris. Y la razón por la que sucederá esto es porque con mujeres en el poder lucharemos por las familias, lucharemos para que la gente viva. Por favor, voten. Y, por favor, hagan lo que hagan, no votes por unun asesino”, advierte la actriz en uno de sus videos.

Además de sus críticas, Sharon Stone ha reconocido a sus más de dos millones de seguidores que tanto su abuela como su madrina fallecieron por coronavirus en los últimos meses y que también su hermana y su cuñado se han contagiado.

Kelly Stone, hermana de la actriz, y quien está afectada por el lupus, también contrajo el coronavirus.

“Nos siguen diciendo que el riesgo es muy pequeño, que puede que no mueras, que estarás bien. Pero eso es mentira”, expuso.

En el estado de Montana, donde vive la familia de Stone, no se están haciendo pruebas suficientes según la propia actriz, que además asegura que el personal médico no está suficientemente protegido: “Están arriesgando sus vidas y no pueden hacerse las pruebas”, señaló, explicando que también hay casos de gente que defiende con armas no ponerse la mascarilla.