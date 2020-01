Video / Shakira estrena look y un tema con Anuel AA

La barranquillera luce una larga melena y un elaborado peinado con adornos con un cierto toque oriental.

Por: Agencias 08:35 AM / 13/01/2020



"Nuevo sencillo!!! New single!!! Me GustavShakira & @anuel_2blea ESTE LUNES / OUT MONDAY!".

En su cuenta de Instagram, la barranquillera Shakira anunció así el estreno del nuevo tema, "marcado por el ritmo latino con el que intentará levantar del asiento a sus incondicionales", dice la revista Hola.



En el sitio web de la citada publicación amplían que la colombiana se ha unido a Anuel AA en esta canción que llega por sorpresa y que puede que sea solo un aperitivo al que pronto se una alguna más. "¡Habrá que esperar las noticias de la colombiana!"

"El sonido reggaetonero llega además acompañado de una estética creada especialmente para este, en la que Shakira luce una larga melena y un elaborado peinado con adornos con un cierto toque oriental. Los halagos y el entusiasmo se acumulan en el perfil de la de Barranquilla, que dentro de unos días actuará en una de las citas más importantes del mundo del deporte: presentarse en el Súper Bowl".

La cantante estará con J Lo a comienzos de febrero en esa cita del deporte.

"Estar en la Súper Bowl es una prueba de que todo es posible. Que los sueños de una niña de Barranquilla se pueden hacer realidad. Yo voy a estar allí, dándolo todo” ha dicho y recuerda la revista Hola.