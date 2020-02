Video / Se entraron a golpes las hermanas Kim y Kourtney Kardashian

Las tensiones entre las dos celebridades han ido en aumento.

Por: Agencias 09:47 AM / 26/02/2020

Hace unas semanas Kim Kardashian insinuó que su hermana Kourtney y ella habían protagonizado un altercado físico frente a las cámaras de Keeping Up With the, el reality familiar que la segunda abandonó el año pasado para pasar más tiempo con sus hijos, o al menos esa fue la versión oficial que se ofreció de su salida.

Quienes pensaran en ese momento que Kim estaba exagerando deberían de echar un vistazo al adelanto promocional del próximo episodio que se ha publicado este martes 25-F, en el que las dos hermanas llegan a las manos en medio de una discusión por razones desconocidas.

En el vídeo, de menos de un minuto de duración, se puede ver a Kourtney lanzándole una botella de agua a Kim, que está sentada en el suelo, mientras le grita que nadie le ha dado vela en el asunto que estaban tratando. La reacción de la 'agredida' no se hace esperar y se pone en pie para plantarle cara. "No vuelvas a abalanzárteme encima de esa forma", le advierte muy seria antes de empujarla y prepararse aparentemente para golpearla mientras Kourtney se encoge instintivamente, aunque la escena se corta justo en ese momento.

Las tensiones entre las dos celebridades han ido en aumento desde el año pasado debido a la negativa de Kourtney de permitir que las cámaras del programa rodaran en su casa o cuando estaba acompañada por su novio Younes Bendjima, lo que en la práctica obligaba a Kim y su otra hermana Khloé a trabajar más horas.

Por otra parte, Kim también ha dado a entender recientemente que en los últimos meses han sido capaces de acercar posturas, pero los espectadores todavía verán varios encontronazos antes de que el programa llegue al punto en que se encuentran ahora.

Algunos aseguran, sin embargo, que este nuevo enfrentamiento no es sino una treta publicitaria para alzar los números de su programa; uno de los más vistos en televisión.