Video / Rihanna celebró su cumpleaños en México y con mariachis

La cantante celebró su cumpleaños 32 al mejor estilo mexicano.

Por: Agencias 10:00 AM / 22/02/2020

Rihanna festejó este jueves 20 de febrero su cumpleaños 32 en México, con una tradicional fiesta mexicana llena de sabor y mariachis.

Aunque la cantante se ha caracterizado una vida privada reservada en redes sociales, pero tal parece que uno de los invitados a la celebración logró filtrar imágenes de la gran celebración de la cantante que ahora circula por todo internet.

En el vídeo se aprecia a la ex-pareja de Drake vestida con las típicas prendas mexicanas mientras unos mariachis le cantan las famosas ‘Mañanitas’. Una vez que los mariachis terminan, la intérprete de ‘Love the way you lie’ procede a apagar las velitas de su colorido pastel después de ofrecer un pequeño baile.

El regreso de Rihanna a la música

Tras su última producción musical, ‘Anti’ en el 2016, Rihanna sigue jugando con sus seguidores sobre su regreso a la música, pues su próximo albúm sigue siendo un misterio, aunque la cantante ha hecho saber que su nueva producción musical ya se encuentra más que lista.

Pero Rihanna se niega a sacarla, pues quiere crear un tipo de ‘enemistad’ con sus seguidores, así lo reveló durante una entrevista para Entertainment Tonight, “Quiero enemistarme un poquito con mis fans. Bueno, en realidad ellos ya están enemistados conmigo, así que les estoy pagando con la misma moneda.”, expresó la intérprete para el portal estadounidense.