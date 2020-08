Video / Phineas y Ferb reaparecen en una aventura espacial por Disney+

En la cinta, estos dos locuelos intentan rescatar a su hermana Candace, que necesita su ayuda tras haber sido secuestrada por alienígenas.

Por: EFE 12:50 PM / 29/08/2020

Phineas y Ferb cerraron su exitosa andadura en 2015, pero ahora estos dos locuelos vuelven con Phineas y Ferb la película: Candace contra el universo, una cinta de Disney+ que, según sus creadores, recupera el humor agudo y optimista de la serie que gustaba tanto a mayores como a pequeños.



"Siempre me he sentido muy orgulloso de que nunca subestimamos la inteligencia de los niños. Y luchamos por eso", señaló en una rueda de prensa virtual Jeff "Swampy" Marsh, cocreador de las aventuras de Phineas y Ferb junto a Dan Povenmire.



"Es la música, el optimismo, la positividad. Creo que es eso lo que engancha a la gente", apuntó Povenmire.



Cediendo esta vez gran parte del protagonismo a su sufrida hermana Candace, esta cinta de Phineas y Ferb cuenta con la dirección de Bob Bowen y llegó a Disney+ el viernes 28-A.

La película, una aventura espacial con una estupenda banda sonora y muchos guiños al público adulto, narra los intentos de Phineas y Ferb por rescatar a Candace, que siempre ha estado obsesionada con desvelar los disparatados y peligrosos proyectos de sus hermanos pero que ahora necesita su ayudad tras haber sido secuestrada por una civilización alienígena.



Humor multigeneracional



A menudo, las series animadas parten con el injusto estigma de ser simplonas por apelar principalmente al público infantil.



Pero los máximos responsables de Phineas y Ferb cortaron de raíz ese tópico.



"Siempre intentamos que sea divertido para todos, pero sin usar chistes que puedan incomodar a los niños. Intentamos no excluir a los pequeños como público", expuso Povenmire.



"En la primera temporada de la serie, hubo un par de veces en las que los jefes nos decían: 'Me gusta ese chiste, es divertido, ¿pero lo va a entender nuestro público?' Y yo les decía: 'Bueno, no me importa que el público no lo pille mientras esto no les haga cambiar de canal. Hay un chiste para los niños dentro de cinco segundos. Confíen en mí, confíen en mí'", rememoró.



"Lo peor que podría pasar es que la mamá se ría y el niño quiera averiguar el porqué. Entonces hay una conversación y, con suerte, el pequeño aprenderá por qué eso era divertido y se sentirá bien al tener esa información", explicó Marsh.



Un regreso espacial



"Juntamos (tras terminar la serie) a Phineas and Ferb con los personajes de 'Milo Murphy's Law'. Fue muy divertido y pensamos que nos encantaría hacerlo de nuevo. Entonces, cuando decidieron hacer el servicio de streaming, nos llamaron: 'Hey, mira, estamos intentando encontrar cosas para la plataforma que los adultos verían con niños. Y eso para nosotros es Phineas y Ferb. ¿Les gustaría hacer una película?", recordó Povenmire.



Esta es la segunda cinta de Phineas y Ferb después de la película para la pequeña pantalla Phineas y Ferb la película: a través de la segunda dimensión (2011).



Pero si en aquella historia jugaron con las realidades paralelas y las dimensiones alternativas, en esta decidieron viajar hasta el espacio.



"Nosotros crecimos en la era espacial", indicó Marsh.



"Uno de mis héroes más grandes fue Neil Armstrong. Así que siempre que puedes ir al espacio, aunque sea en animación, es realmente guay", añadió.



Su compañero también resaltó las tremendas posibilidades creativas y narrativas para la ficción que da salir de la Tierra.



"El espacio es divertido porque puedes inventarte un mundo completamente nuevo (...). Podíamos hacer ese planeta de arriba a abajo y que tuviera la apariencia que quisiéramos. Creo que eso fue lo divertido: simplemente queríamos que fuera una historia muy grande y épica. Y si íbamos a poner a alguien en peligro que necesitara ser rescatado, ¿cómo de lejos podríamos llevar a los personajes?", cerró Povenmire.