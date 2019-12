Video / Periodista de 'Suelta la Sopa' será intervenido de tumor en el abdomen

Agencias

A 4 años de haber salido victorioso del cáncer del sistema linfático que le fue diagnosticado en 2015, el periodista colombiano Juan Manuel Cortés --director y uno de los conductores del programa de Farándula Suelta la Sopa, de Telemundo-- tendrá que ser intervenido a principios de 2020 de un tumor en el abdomen.

Así lo informó Cortés el pasado fin de semana a través de sus redes sociales, donde el comunicador pidió la oración de sus más de 300 mil seguidores para que la cirugía que tiene planeada para el 6 de enero salga ‘perfectamente bien’.

“Hace 4 años me detectaron un tumor en el abdomen, pero no hacía falta sacarlo, ya que es benigno. Sin embargo, me dijeron que si llegaba a crecer más, tendrían que operarme. Efectivamente, en 4 años ha crecido bastante y hoy en día mide aproximadamente 14 por 12 por 10 centímetros”, explicó Juan Manuel en información publicada por la revista People en Español.