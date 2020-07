Video / Noreh llega con “Visa” de la mano de After Cluv

El cantante y compositor zuliano Noreh presenta su primer sencillo visa fusionando R&B, soul y hip hop con elementos anglosajones hablando del amor y el anhelo de la mano de la división de danza y música global de Universal Music Group, Aftercluv.



“El día que escribí Visa tenía una buena razón para hacer una canción con un tema como este. Recuerdo que mi actual pareja y yo apenas iniciábamos y aunque entendía que por su trabajo en el exterior debía irse quise ser visceral con lo que decía como lo que todos sentimos pero nos da miedo decirle a esa persona pero así debía decirse”, expresó Noreh sobre esta balada que lo mostró de una manera diferente a como venía haciéndolo.

Visa es un tema que fusiona R&B, soul y hip hop con elementos anglosajones compuesto por Noreh, su melodía invita a relajarse y disfrutar de una tarde de verano.

“Este tema me llevo a mostrarme en mis redes enamorado, dispuesto y aceptando que no era tan oscuro como me describí en el pasado y muchas personas se conectaron. Me dio una lección de lo que podemos hacer con lo que menos nos gusta de nosotros, porque el amor no nos hace débiles, lo que nos hace es más grandes”, contó Noreh.