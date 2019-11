Video / Mon Laferte sacudió los Grammy Latino con mensaje en su pecho desnudo

AFP

La cantante chilena Mon Laferte sacudió la ceremonia de entrega de los premios Grammy Latino, la noche del jueves 14-N, en Las Vegas, EE UU, al mostrar en su pecho desnudo una inscripción donde se leía "En Chile torturan, violan y matan".

Laferte, que ganó como mejor álbum de música alternativa, llegó a la alfombra roja de la gala y destapó sus senos con el mencionado mensaje en letras negras y mayúsculas.

"Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro, Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia", leyó sobre el escenario un mensaje que le dio otra cantora chilena.

El también chileno Beto Cuevas saludó el gesto de su compatriota, asegurando que "el pueblo chileno despertó, explotó", aunque lamentó "el nivel de violencia"

"Espero que eso pare pronto, pero sí creo que las autoridades y el gobierno entiendan que esta desigualdad tiene que acabar".

A lo largo de la jornada del Grammy Latino, hubo también mensajes de protesta contra los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, por parte de Luis Enrique y C4 Trío. El puertorriqueño Residente, ganador con "Banana Papaya" en la categoría video versión corta, dedicó su premio a "toda la gente que se está manifestando en Latinoamérica".

"No podemos permitir que los gobiernos nos sigan cogiendo de pendejos", zanjó.