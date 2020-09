Video / Marvel revela tráiler de WandaVision, la serie que lanzará por Disney+

La promoción, con un toque vintage, cuenta las aventuras de Wanda Maximoff y Vision mientras intentan vivir vidas urbanas normales.

Por: Agencias 11:25 AM / 22/09/2020

Marvel Studios lanzó el tráiler oficial de WandaVision, la primera serie del Universo Marvel que será transmitida exclusivamente en Disney +.

Protagonizado por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, el tráiler -con un toque vintage- fue divulgado durante la 72a edición de los Premios Emmy, el domingo 20 de septiembre.

En el programa los fans pueden ver a los personajes Bruja Escarlata y el androide Vision en situaciones bastante peculiares.

Si bien los detalles de la trama permanecen en secreto, la historia es una mezcla de la televisión clásica y el Universo Cinematográfico de Marvel en la que Wanda Maximoff y Vision -dos seres superpoderosos que viven vidas suburbanas idealizadas- comienzan a sospechar que todo no es lo que parece y que las cosas están un poco fuera de lugar.

Todavía no hay una fecha de estreno oficial de WandaVision, pero parece que llegará a finales de 2020.

Esta serie exclusiva de la plataforma de streaming se encontraba en una situación de incertidumbre por la pandemia. Las otras series de Disney+ como The Falcon and The Winter Soldier o Loki, tuvieron que posponer sus producciones debido al brote del covid-19.