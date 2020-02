Video / Maroon 5 en Viña, una presentación aburrida y sin gaviota

La banda californiana debutó en la Quinta Vergara haciendo un recuento por sus grandes éxitos, con contadas interacciones con el público y que generó distintas críticas por redes sociales debido a la poca energía de su vocalista.

Por: Jhoanna Rossell / Pasante 07:14 AM / 28/02/2020

La banda californiana Maroon 5 se presentó por primera vez en el Festival de Viña del Mar con un show que comenzó 25 minutos más tarde de lo esperado. En escena, el conjunto repasó sus casi 20 años de carrera y tocó sus grandes éxitos. Interpretaron 15 canciones en poco más de una hora y se llevaron las dos gaviotas, eso sí, detrás del escenario.

Adam Levine y James Valentino durante su presentación en Viña del Mar 2020

Adam Levine, vocalista de la banda, pasó de ser un juez en un show de talentos a ser criticado por redes sociales por su poco carisma arriba del escenario. Uno de los puntos más criticados de la presentación en Viña fue la poca energía del vocalista, inevitablemente el foco de atención de las presentaciones por su mediática figura de rockstar.

La presentación avanzó sin grandes interacciones con el público que lo esperó tras un largo retraso al comienzo. Por su lado, Levine se dedicó a cantar y a agradecer a público entre las canciones. Desganado, frío, abstraído.

Maronn 5 durante su presentacion en Viña del Mar 2020

Una de las pocas ocasiones interactuó con el público fue duran la interpretación de “Sugar”. Con una versión acústica, la Quinta Vergara coreó junto al vocalista la canción terminó con el solo de guitarra de James Velentino, siendo este el momento más alto de la presentación.

Los estadounidense interpretaron además “Makes me wonder”, “Payphone”, “Moves like Jagger”, “Sunday Monday” y “Don’t wanna know” en la llamada “noche anglo”. Para cerrar la presentación cantaron “She will be loved” de su álbum debut y “Girls like you”, la colaboración con la rapera Cardi B.

Antes de abandonar el escenario, Maroon 5 no aceptó interrupciones ni interacciones con los animadores. Las gaviotas plata y oro ganados por la banda se entregaron detrás de escena.