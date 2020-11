Video / Maluma y Carlos Rivera se unen en la ranchera 100 años

Porfi Baloa sorprende con “Un poquitico de amor” junto a su hija Vicky. Esto y más en ¡OMG! Full Entertainment.

Por: Carlos Camargo 03:19 PM / 20/11/2020

Dos galanes, dos voces y un mariachi… El reguetonero colombiano y el baladista mexicano lanzaron 100 años, un tema en género ranchera en el que ambos hablan de desamor.

Maluma y Carlos Rivera habían anunciado una colaboración titulada 100 años y ya se ha hecho realidad. Rivera desempolvó su traje de charro y destaca la importancia del mariachi en la cultura mexicana lo que lo ha llevado a inspirarse para interpretar uno de los clásicos temas, mientras el cantante de “Hawái” entonó a ritmo de mariachis género que interpreta por primera vez.

El videoclip de “100 años” fue grabado con los artistas por separado, pero brindaron con tequila a la distancia y a cada uno los acompañó un grupo de mariachis. La letra del tema trata de un amor que está en conflicto, pero hay ganas de luchar para salvarlo.

Porfi Baloa sorprende con “Un poquitico de amor” junto a su hija Vicky

El compositor, musico, arreglista y productor musical Porfi Baloa, creador de Los Adolescentes, sorprendió recientemente con un lanzamiento que ha sido todo un boom.

Se trata del sencillo Un poquitico de amor, en el que canta junto a su hija Vicky Baloa. Ya en México se está difundiendo y la receptividad ha sido increíble. El video muestra incluso una fusión de los dos y haciendo alusión a la película Coco, que precisamente es una de las cintas preferidas de su hijo Danilo “Coco” Baloa, quien toca los timbales en esta pieza de manera magistral.

“Un poquitico de amor” posee un sabor muy particular entre guaracha, salsa y guaguancó, con influencia cubana, que ha despertado el interés de los melómanos. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Las nuevas memorias de Obama rompen record de ventas

Las memorias del expresidente Barack Obama, A Promised Land, vendieron en sus primeras 24 horas, desde su salida al mercado el martes pasado, la respetable cifra de 887.000 copias en Estados Unidos y Canadá, con especial buena acogida en las pequeñas librerías, según informa la editorial Penguin Random House.

Obama supera así a su esposa, Michelle Obama, quien en 2018 vendió en una período similar 725.000 ejemplares de sus memorias Becoming, un libro que estuvo más de un año en la lista de los “superventas” de The New York Times.

El matrimonio se ha convertido en todo un éxito editorial y un peso pesado en las industrias culturales, con contratos y éxitos también en el apartado de cine y documentales con Netflix.

Ninoska Garroz viene con nuevos proyectos junto a George Harris

Ninoska Garroz es una creadora y productora de contenido, que ha desarrollado sketch de calidad y que ha logrado un affaire con el público increíble. Garroz ha producido los exitosos shows de George Harris, en Houston, Miami, Atlanta, Boston, Tampa y Chicago.

Ahora se prepara para darle un nuevo giro a los shows del humorista venezolano que arrancan a principio del 2021

Eric Mestizo lanza video de “El tiempo pasa”

Eric Mestizo lanza nuevo tema y video llamado El tiempo pasa. El video promocional del tema está protagonizado por Carolina Tejera y Alfonso Medina. El reconocido cantante venezolano vuelve al ruedo musical a nivel internacional y lo hace nuevamente de la mano del artista dominicano Andrew Angel, por segunda vez consecutiva, después de un rotundo éxito juntos con el tema urbano Si nos escapamos.

En esta oportunidad unen sus talentos en un ritmo totalmente diferente, una fusión balada pop con bases urbanas y presentan su nuevo sencillo llamado El tiempo pasa, con letra de r Edgardo Lobo, de la productora Brother Wolf Records. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.