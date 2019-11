Video / Los nuevos 'Ángeles de Charlie' no llevan bikini en la película por el #MeToo

Agencias

La estadounidense Kristen Stewart y las británicas Naomi Scott y Ella Balinska son el trío protagonista de la nueva versión cinematográfica de la exitosa serie de los años 70 Los Ángeles de Charlie. Pero en esta versión, dirigida por Elizabeth Banks, las detectives no posan con sugerentes trajes de baño: la película se adapta a la corriente del #MeToo.

Tanto en la serie original, protagonizada por Farrah Fawcett, Kate Jackson y Jaclyn Smith, como en la película que protagonizaron en 2000 Cameron Diaz, Lucy Liu y Drew Barrymore, la sensualidad de las detectives era resaltada mediante su vestuario. Pero ahora, la imagen ha cambiado: "La película refleja el resurgir de las mujeres y el diferente sentido de identidad que las mujeres de esta generación están desarrollando, y cómo consigues ser mejor como un grupo. Este reboot no se sentirá fuera de lugar en el mundo 'pos-MeToo'", dice Kristen Stewart, en declaraciones divulgadas por el portal español 20mintos.es.

Además de la ausencia de trajes de baño, en la película las protagonistas cambian los tacones altos por las zapatillas deportivas.

Pese a todo ello, la audiencia en Estados Unidos ha recibido con frialdad la película. La directora, la también actriz Elizabeth Banks, culpa al machismo: "Si esta película no hace buena taquilla, refuerza el estereotipo en Hollywood de que los hombres no van a ver a las mujeres hacer películas de acción. Irán a ver una película de cómics con Wonder Woman o Capitana Marvel porque es un género (el de superhéroes) masculino".