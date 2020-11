Video / ¡Lloraron! Así fue la reconciliación de Will Smith y la 'tía Vivian'

Ambos actores pusieron fin a la enemistad pública que mantuvieron durante 27 años.

Por: Agencias 12:23 PM / 23/11/2020

El pasado jueves 19 de noviembre, HBO Max emitió el esperado reencuentro de Will Smith y los actores de El Príncipe de Bel Air, organizado por el 30 aniversario de la popular serie de TV de los años 90.

Y como era de esperarse, el programa estuvo cargado de muchos momentos emotivos. Pero sin duda alguna, el que más emociones desencadenó fue el del 'alto al fuego' que escenificaron Will Smith y Janet Hubert, tras 27 años de enemistad pública a través de los medios.

Para entender la trascendencia de esta inesperada reconciliación, hay que remontarse al final de la tercera temporada, cuando la actriz que interpretó a la tía Vivian abandonó la serie y fue reemplazada en su rol por Daphne Reid. Entonces, Hubert acusó a Smith de presionar a los responsables de NBC, la cadena que emitía la serie, para que la forzaran a marcharse. Y a lo largo de los años, los ataques de la artista a Smith han sido continuos, convirtiéndose, a ojos del público, en la enemiga número 1 de la estrella de Hollywood.

Pero el reencuentro de HBO Max sirvió para aclarar las cosas y para que los dos actores cerraran finalmente sus heridas y decidieran enterrar el hacha de guerra.

Hubert declaró que la razón verdadera por la que decidió no continuar en la sitcom fue que el contrato que la ofrecieron era muy pobre, y por entonces, ella estaba atravesando un momento personal difícil, con su marido desempleado. Y Smith, por su parte, reconoció que pudo haber puesto "las cosas más difíciles para Janet", que acabó perdiendo su reputación en la industria.

Y el viernes 20-N, en el programa que conduce Jada Pinkett-Smith, el actor decidió compartir algunos momentos inéditos de su charla con Hubert, en los que se puede apreciar el impacto que la pelea tuvo en la vida privada y pública de la actriz.

Duras confesiones

"Sentía que me odiabas", le confesó el actor, a lo que ella, al borde de las lágrimas, replicó lo siguiente: "Odié lo que hiciste. Me quitaste una carrera de más de 30 años. Fuiste demasiado lejos cuando eras más joven y sé que siempre querías ganar".

Smith no trató de defenderse de este último comentario. "Fui demasiado lejos", admitió, "y dije cosas a gente que no sabían callarse esa información".

Hubert, que se lamentó de que todo el conflicto se hubiera convertido para ella en una "sentencia de 30 años" para ella, detalló además algunas de las humillaciones que sufrieron ella y su familia por parte de fans del actor: "Golpearon a mi hijo y le gritaron ofensas en mi contra. La gente me mandaba mensajes de odio por Instagram: '¿No estás muerta ya?' Quiero a Will. ¿Por qué no te mueres?' Fue duro".

Las confidencias que ambos intercambiaron acabaron provocando que, en cierto momento del especial, se vieran obligados a abandonar brevemente el set para tomarse un respiro. Y el propio Smith no pudo evitar las lágrimas en cierto momento.

Afortunadamente, como se pudo ver en el material emitido en HBO Max, la conciliación acabó de forma cálida. "No podía organizar un 30 aniversario de la serie y no celebrar tu contribución al show y a mi vida", le reconoció el actor. Y Hubert aseguró que la charla había sido "curativa", clausurando así para siempre tres décadas de hostilidad.