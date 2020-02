Video / Justin Bieber confiesa que lastimó a Selena Gómez durante su relación

El cantante aceptó que en el pasado afectó a su expareja por la relación que sostenía con la modelo Halley Baldwin.

Por: Jhoanna Rossell / Pasante 03:12 AM / 21/02/2020

En una entrevista con el productor Zane Lowe, Justin Bieber comentó que la cantante Selena siempre lo amó y que verlo con otras chicas la lastimaba. “Ella salió e hizo cosas que me lastimaron, y así como me dolió, yo también hice cosas que la hirieron. Una vez el tour terminó, nos dejamos de hablar por completo, me sorprendió demasiado”, señaló.

Asimismo, reveló que durante esa etapa de su vida que no se comporto de la mejor manera y que no pensaba en nadie más que en él mismo. “Antes de todo eso, en mi relación anterior, desaparecía y hacía locuras y me comportaba como un salvaje; no pensaba en nadie más que en mí", agregó el canadiense.

El intérprete dio por sentado que su expareja guarda rencor hacia él, cosa que afectó mucho la relación con su actual esposa. “Le dije: ‘Mira, aún sigo herido y trato de encontrar mi camino. No estoy listo para hacerte promesas… Simplemente no quiero decirte algo y terminar haciendo lo contrario’. Quería ser lo más honesto posible con ella”, aseguró.

Las experiencias que vivió durante su anterior relación sirvieron para que el artista comenzara a cambiar su percepción de las relaciones y, paulatinamente, convertirse en la persona que ha tratado de ser hasta hoy.

Hace unos meses, Gómez declaró haber sido víctima de abuso emocional durante la relación que sostuvo con el canadiense. “Creo que es algo que necesitaba interiorizar como adulta. Por mucho que no quiera pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte y que he encontrado la manera de superarlo. Siento que no recibí un trato adecuado”, fue lo dijo en una entrevista ofrecida a la emisora NPR.