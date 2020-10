Video / Julián Gil en tribunales: No perdí la patria potestad, me la arrebataron

El actor acudió a retirar en un juzgado de México la sentencia que puso fin a la batalla legal que mantenía contra Marjorie de Sousa por la custodia del pequeño Matías.

Por: Redacción web 02:11 PM / 21/10/2020

El actor Julián Gil acudió este miércoles 21-O a un tribunal en Ciudad de México para retirar personalmente la sentencia con la que perdió la batalla legal que mantenía con su expareja, la actriz venezolana Marjorie de Sousa, por la custodia del hijo de ambos, Matías.

Gil grabó un video frente al juzgado en el que afirma que el dictamen judicial en su contra "es firme", es decir, que ya no admite ningún recurso de apelación o impugnatorio.

Sin embargo, agregó que se disponía a leer las más de 200 páginas del fallo y "luego hablaré".

La grabación fue publicada en la cuenta de Instagram del programa El Gordo y la Flaca (@elgordoylaflaca).

El pasado mes de septiembre, un juez decidió a favor de la venezolana la amarga disputa que ambos sostuvieron durante casi cuatro años por el pequeño Matías. Pese al revés legal, Gil insiste en que no perdió la patria potestad sobre su hijo, sino que "me la robaron, me la arrebataron".

La afirmación del actor argentino -quien regresó a México para trabajar en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, de Televisa- desató comentarios a favor y en contra en las redes sociales.

Unos sostienen que perdió sus derechos por su "irresponsabilidad", por incumplir sus obligaciones y hasta le recordaron que él puso en duda que fuera el padre del bebé.

Otros usuarios se ponen de su lado y critican a Marjorie de Sousa por alejar para siempre de la vida del pequeño a su papá.

La actual pareja de Julián Gil es la periodista deportiva mexicana Valeria Marín. El mismo actor fue quien la presentó como su novia, en medio del conflicto que mantenía con De Sousa.