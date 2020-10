Video / Gaby Spanic triunfa en Hungría en Dancing with the Stars

La venezolana es una celebridad en Europa gracias a sus telenovelas. Es la primera latina en participar en el popular concurso de baile en Hungría.

09:12 AM / 14/10/2020

Como una de las grandes divas de las telenovelas, Gaby Spanic es reconocida en todo en mundo.

De Venezuela saltó a las pantallas mexicanas, y de allí al mercado estadounidense, lo que a su vez proyectó su fama a escala global.



Ahora la actriz venezolana da un paso más en su internacionalización y ha conseguido un rotundo éxito -no en un melodrama- sino en una pista de baile de Europa.

La eterna "Usurpadora" es una participante de Dancing With the Stars (Bailando con las estrella) en Hungría, convirtiéndose en la primera latina que participa en ese reality.



Y su actuación inicial la ha convertido en una de las favoritas de la audiencia, bailando nada menos que el exitazo de Shakira Las caderas no mienten; en el que derrochó sensualidad latina.

"Dimos el alma y el corazón en el escenario. Ha sido una gran experiencia junto a mi querido @andreimangra", escribió en un post de su cuenta en Instagram (@gabyspanictv).



Para Gaby "es un honor ser la primera latina a la que invitan a un programa de esta magnitud, que se va a ver en casi toda Europa del Este".

"Me pareció una propuesta muy importante y muy buena porque este formato de la BBC de Londres es un espectáculo de primera y me encanta Hungría", dijo la venezolana.



Con emoción, explicó la dinámica de la competencia de baile.

“Antes de empezar el show uno tiene que tener por lo menos 80 horas de ensayo y como yo llegué, hace un mes, las otras parejas ya llevan más tiempo que yo ensayando, pero le estoy echando muchas ganas y mi bailarín es espectacular. Toda mi vida he hecho ejercicio, así que eso ayuda. Cada pareja monta su coreografía. Hay un coreógrafo general que chequea cómo vamos, pero el bailarín profesional de cada pareja es el que monta la coreografía y se pone de acuerdo con la estrella. Es un trabajo en equipo”, refirió en una entrevista a People en Español.



Al verla sobre la pista, los usuarios de las redes sociales comentaron lo distinta que luce la actriz, y muchos opinaron que con seguridad se había hecho retoques estéticos.

“Lo único que te puedo decir es que me están tratando como una reina, me siento muy honrada y muy feliz”, subrayó.



Spanic dijo que las telenovelas que ha protagonizado aún son exitosas en varios países del mundo.



“Soy tu dueña en primer lugar en México, Tierra de pasiones está en Perú en primer lugar, en Paraguay repetición de La usurpadora en primer lugar, en Colombia está Soy tu dueña en primer lugar... En muchos países se están transmitiendo mis telenovelas y se están posicionando en primer lugar, entonces Gaby Spanic sí es querida, Gaby Spanic sí es amada, Gaby Spanic sí es reconocida y eso a mí me da muchísimo gusto (…) Yo tengo más de la mitad de mi vida trabajando, este año cumplo 33 años de carrera, y esto para mí es una bendición de Dios”.