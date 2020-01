Video / El regreso a la gran pantalla de Robert Downey Jr como el Dr. Dolittle

El cotizado actor, que interpretó durante 10 años a Iron Man, dijo que decidió hacer esta película por su amor a los animales y porque quería hacer algo que pudiera ver con sus hijos.

Por: O. Zea / Agencias 11:00 AM / 14/01/2020

Tras despedirse el año pasado de su icónico personaje Iron Man, Robert Downey Jr. reaparece este 2020 en la gran pantalla con 'Dolittle', la nueva aventura del famoso doctor con capacidad para hablar con los animales y que se presentó en Los Ángeles en un acto repleto de estrellas.

El cotizado actor neoyorquino está acompañado en el film de Antonio Banderas, Selena Gómez, Rami Malek, Emma Thompson, John Cena y Michael Sheen; entre otras figuras.

Dolittle llegará a los cines estadounidenses el próximo fin de semana (18-19 de enero). Y es la primera película para Downey Jr desde su "muerte" en el universo de Marvel con Avengers: Endgame (2019).

El actor dijo que escogió hacer esta película por su amor a los animales.

"Cuando me pregunté si escoger o no esta película, miré por la ventana y vi a nuestras alpacas, cabras y vacas y me sentí sincronizado", dijo en una entrevista. Agregó que ha ido sumando más animales a su "colección" personal en la casa que tiene en Malibú.

Downey también afirmó que otra de las razones por las que optar por esta película ha sido, precisamente, la familia. Y no solo porque su mujer Susan sea la productora, sino también porque querían que la próxima película del actor fuera algo que pudieran ver en familia, con sus hijos.