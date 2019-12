Video / El ofensivo comentario de Steve Harvey sobre Colombia en Miss Universo

Agencias

El domingo 8-D, en Atlanta, Estados Unidos, se llevó a cabo la edición número 68 del certamen Miss Universo. Noventa mujeres de distintos países compitieron por hacerse con la corona y suceder a la filipina Catriona Grayr.



Este año, por quinta vez consecutiva, el presentador y comediante estadounidense Steve Harvey estuvo a cargo de la conducción del evento.



El diario El Tiempo, de Bogotá, indicó que en esta ceremonia, Harvey volvió a referirse al error que cometió en 2015, cuando, en un primer momento, le dio la corona a la señorita Colombia de ese año, Ariadna Gutierrez, y minutos más tarde se la arrebató, asegurando que había cometido un error.

Cuando llamó a Gabriela Tafur, señorita Colombia, para unirse al grupo de 20 finalistas, Harvey quiso ser gracioso y simuló estar nervioso ante su presencia. Acto seguido, le indicó la tarjeta de apuntes para demostrarle que, efectivamente, decía el nombre de Colombia.



“Aquí está escrito, aquí lo tienes”, dijo el presentador. Tafur, con una sonrisa, le preguntó: “¿Estás seguro de que leíste bien, o me regreso? (…) Igual yo te perdono”.



Ante la respuesta de la señorita Colombia, Harvey dijo: “Tú sí me perdonas, pero la gente del cartel está molesta conmigo, y no lo están tomando de la misma manera”, refiriéndose a los carteles de narcotráfico.



El comentario resultó de mal gusto tanto para los colombianos presentes en la ceremonia como para quienes siguieron en vivo la transmisión. De hecho, cientos de usuarios en redes sociales expresaron su indignación con el presentador.