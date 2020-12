Video / David Beckham 'envejece' 70 años en campaña contra la malaria

"Como padre, me rompe el corazón que cada dos minutos muera un niño debido a la malaria. Un futuro libre de esta enfermedad es posible", dice el exfutbolista inglés.

Por: Agencias 07:08 AM / 03/12/2020

El exfutbolista David Beckham ha viajado al futuro y 'envejecido' hasta los 70 años con ayuda de las tecnologías digitales para grabar una campaña humanitaria contra la malaria.

Beckham, de 45 años, protagoniza un video de la ONG Malaria No More UK, en el que aparece con canas y arrugas, anunciando la victoria de la humanidad en la lucha contra la malaria.

"Hemos derrotado al enemigo más antiguo y letal de la humanidad. Una enfermedad que ha matado a miles de millones de personas, más que cualquier otra en la historia. Hoy hemos terminado con la malaria. Gracias a científicos, líderes y personas de todo el planeta, el mundo ahora es más seguro para todos", afirma el Beckham anciano.

"Cada dos minutos muere un niño"

Inmediatamente después, el excapitán de la selección inglesa regresa al presente y advierte que la lucha contra dicha enfermedad "es más dura que nunca". "Como padre, me rompe el corazón que cada dos minutos muera un niño debido a la malaria. Un futuro libre de esta enfermedad es posible. Debemos unirnos y decirles a nuestros líderes que no nos detendremos hasta que el trabajo esté terminado", finaliza.

La malaria causa la muerte por parásitos que se transmiten al ser humano a través de la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles.

El video puede verse en su IG @davidbeckham y en el sitio de YouTube A World Without Malaria.

Beckham explicó su compromiso con esta causa: "La lucha contra la malaria es algo cercano a mi corazón porque la enfermedad continúa siendo una gran asesina de niños y tenemos la oportunidad de cambiar eso a lo largo de nuestra vida. He trabajado con Malaria No More UK desde el año 2009, apoyando campañas y ayudando a que brille la luz del cambio". De hecho, el exjugador forma parte del consejo de liderazgo de la organización desde su fundación hace más de una década.

En otro video, se muestra cómo se hicieron esos efectos visuales y la intervención de Beckham, que fue grabada en un teatro de Londres: